Una condizione fisica quasi mai al top unita alle scelte tattiche di Maurizio Sarri stanno incidendo sull’avventura alla Juventus del nuovo acquisto. C’è un vero e proprio giallo legato al giocatore

È una Juventus sorniona ma sempre attiva quella che si sta muovendo nei meandri di questo calciomercato di gennaio. La dirigenza bianconera lavora infatti più in ottica futura che per l’immediato considerando l’acquisto con largo anticipo del giovane Dejan Kulusevski, lasciato poi in prestito al Parma fino al termine dell’anno. L’infortunio di Demiral avrebbe potuto cambiare le strategie in entrata, ma fatte le dovute valutazioni su Rugani e Chiellini, la Juventus ha deciso di non toccare ulteriormente l’organico a disposizione di Maurizio Sarri dal punto di vista degli acquisti invernali. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, giallo Danilo: delusione a tinte verdeoro

Nonostante la Juventus sia al momento poco propensa a smuovere l’organico attuale, c’è comunque qualche elemento che non sta rendendo come da aspettative estive. Oltre a Rabiot, che però è in crescita, e a Bernardeschi che potrebbe essere impiegato nel nuovo ruolo da mezzala, a deludere c’è soprattutto il brasiliano Danilo, ieri titolare in Coppa Italia ma con appena 524 minuti in campionato. L’ex Real Madrid è arrivato in estate in uno scambio milionario con il lusitano Cancelo che ha fatto il percorso inverso andando al Manchester City sotto le cure di Guardiola. Non un grande impatto fin qui per l’esterno basso verdeoro che tra problemi fisici e scelte di Sarri non si è molto calato nella parte.

Solamente 13 le presenze stagionali di Danilo, nove delle quali in Serie A, per un totale di appena 884 minuti giocati. Pochi considerato che il brasiliano sarebbe dovuto essere il titolare della fascia destra ereditata da Cancelo. Dopo il gol all’esordio contro il Napoli non sono però più arrivati molti sussulti da parte dell’ex City che non ha messo a segno neanche un assist e ha collezionato piuttosto diversi infortuni venendo scavalcato anche da Cuadrado nelle gerarchie di Sarri. Una vera e propria delusione fino ad ora che non porterà però a mosse drastiche da parte della Juventus che non può venderlo considerando le scarse alternative nel ruolo.

