Calciomercato Juventus, addio Higuain | Sostituto stellare

In casa Juventus possibili movimenti in attacco in estate se Higuain non dovesse rinnovare. Il sogno bianconero si chiama Firmino, ma Klopp fa muro.

In estate la sua permanenza a Torino sembrava essere soltanto di passaggio. Ora però Gonzalo Higuain si è ritrovato. Dopo una stagione tutt’altro che da ricordare vissuta tra Milano e Londra, l’attaccante argentino si sta riconfermando come una pedina importante per lo scacchiere della Juventus. Sotto la guida di Maurizio Sarri, che lo aveva voluto al Chelsea ma dove non aveva brillato, Higuain è ora tornato ad essere un uomo importantissimo e a confermarsi un attaccante in grado di garantire gol alla squadra.

Calciomercato Juventus, il sogno Firmino dipende da Higuain

Nonostante sia tornato ad alti livelli e nonostante una stima da parte dei tifosi mai persa, il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra essere un’incognita. L’attaccante franco-argentino infatti ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 e se il rinnovo non dovesse arrivare sembra probabile una sua partenza durante l’estate. La Juventus vorrebbe infatti evitare di perdere il giocatore a zero.

Se Higuain dovesse essere ceduto, il sogno per l’attacco bianconero si chiama Roberto Firmino. Il brasiliano del Liverpool sarebbe il primo nome della lista di Paratici, ma si tratta di un affare tutt’altro che semplice. Firmino è un elemento chiave del Liverpool di Klopp e il tecnico tedesco non è disposto a lasciarlo partire. Per far sì che l’ex Hoffenheim possa lasciare l’Inghilterra servirebbe un’offerta a tre cifre. La richiesta dei ‘Reds’ è infatti di 100 milioni di euro.

A.G.