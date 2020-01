Calciomercato Juventus, proposta indecente | Scambio due per uno

Paratici è al lavoro in ottica calciomercato Juventus. Il CFO bianconero vuole fare un regalo a Sarri: attenzione allo scambio.

La Juventus guarda sempre al futuro. In queste ore si cerca di capire se ci sarà un grande colpo a gennaio, anche per sopperire al grave infortunio subito da Demiral. Il CFO bianconero Fabio Paratici ha dichiarato che non c’è bisogno di nuovi acquisti in questa sessione invernale di calciomercato, considerato anche che si sta avvicinando il rientro di capitan Chiellini. Ma dalla Spagna arriva la notizia che Sarri avrebbe fatto un nome specifico in difesa da prendere subito: si tratta di Militao del Real Madrid, per il quale si potrebbe imbastire una trattativa più ampia che in estate coinvolga anche Dybala.

Juventus, obiettivo Pogba: la richiesta del Manchester United

Proprio Dybala, però, potrebbe finire in un altro affare, ma andiamo con ordine. Non è un mistero che la Juve stia lavorando al ritorno di Paul Pogba a Torino. Il centrocampista francese è stanco del Manchester United, dove non riesce ad esprimersi ai suoi livelli nemmeno dopo l’addio di Mourinho e l’arrivo di Solskjaer in panchina ormai più di un anno fa. Il campione del mondo è conteso tra la ‘Vecchia Signora’ ed il Real Madrid, con il suo agente Mino Raiola che sta cercando di trovare la soluzione migliore per il suo assistito. Intanto, secondo i tabloid britannici, i ‘Red Devils’ avrebbero fatto una richiesta choc: in cambio di Pogba (ed un conguaglio in denaro) vorrebbero sia l’attaccante Dybala che il mediano Rabiot.

Calciomercato, Dybala e Rabiot per Pogba: la risposta della Juve

Un mega affare che, considerati i valori dei cartellini dei tre giocatori coinvolti, sfonderebbe il muro dei 300 milioni di euro. Tuttavia appare molto difficile che la Juve possa dare l’ok all’operazione. Se da un lato i bianconeri sarebbero disposti a sacrificare Rabiot, il cui rapporto con Sarri non è mai sbocciato; dall’altro non sembrano disposti a lasciar partire Dybala se non per un’offerta cash davvero irrinunciabile.

