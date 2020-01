Calciomercato Milan, futuro Rebic: niente addio con il cambio modulo

Sul fronte cessioni in casa Milan l’addio di Rebic potrebbe non essere più così scontato. Con il passaggio al 4-4-2 il croato può restare alla corte di Pioli.

Ibrahimovic e il nuovo sistema di gioco. Sembrano queste le due carte che potrebbero far trovare al Milan la giusta quadra per ripartire. Stefano Pioli ha deciso, nelle ultime due uscite, di schierare il Milan con un classico 4-4-2 e sia contro il Cagliari in campionato che contro la Spal sono arrivate risposte importanti. La squadra sembra aver trovato un’identità di gioco e anche chi sembrava destinato alla panchina o alla partenza, sembra aver scalato le gerarchie. In primis Samu Castillejo, forse il migliore in queste prime uscite stagionali del 2020. Occhio però anche ad Ante Rebic.

Calciomercato Milan, Rebic può restare: il motivo

Con il passaggio al 4-4-2, l’attaccante croato potrebbe aver trovato il modulo a lui più congeniale e potrebbe rivelarsi una pedina preziosa per l’attacco di Pioli. Rebic ha le caratteristiche da seconda punta e tatticamente e fisicamente può bene alternarsi a Rafael Leao. Pioli lo ha mandato in campo nei minuti finali contro il Cagliari e ha deciso di dargli fiducia contro la Spal. In Coppa Italia non è arrivato il gol, ma il croato ha mostrato spunti interessanti e soprattutto ha regalato due assist perfetti a Piatek, malamente sprecati dall’attaccante polacco.

Il giocatore in prestito dall’Eintracht si è giocato dunque bene la sua chance e potrebbe averne di nuove nelle prossime gare. Con il futuro di Piatek che resta un’incognita, il Milan non può fare affidamento solo su Leao e Ibrahimovic. Rebic sembra dunque aver scalato le gerarchie, anche sul mercato. Se qualche settimana fa sembrava ormai certo alla partenza, ora le priorità nel campo delle cessioni sembrano essere altre. Da Suso a Paqueta, fino allo stesso Piatek, oltre a Biglia e Rodriguez, la cui cessione al Fenerbahçe appare ormai certa. Per questo non è escluso che il natio di Spalato possa restare e continuare a giocarsi le proprie chance, almeno sino a fine stagione.

A.G.