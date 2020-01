Calciomercato Inter, Juventus beffata | Scambio in Serie A

Continua il duello fra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri. Oltre che sul rettangolo verde, è lotta senza quartiere anche in sede di calciomercato, dove i nerazzurri accelerano

L’Inter di Antonio Conte è senz’altro la regina di questa finestra invernale di calciomercato. I nerazzurri stanno lavorando su tantissimi fronti, sia nelle operazioni in entrata che in quelle in uscita. Basti pensare alle trattative imbastite per Olivier Giroud, centravanti francese in uscita dal Chelsea, Christian Eriksen del Tottenham ed Ashley Young del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

In uscita il nome di rilievo è invece quello di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano arrivato dalla Fiorentina. Il giocatore sudamericano, dopo due stagioni da protagonista sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, sta faticando con i dettami tattici di Antonio Conte ed è sul piede di partenza già in questo mese di mercato. Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di uno scambio con il Milan per Franck Kessie, e anche di un addio in ottica Premier League, come contropartita per Eriksen.

Calciomercato Inter, nuova idea di scambio per Vecino | Beffa alla Juventus

Ed ecco che, per Beppe Marotta e gli uomini mercato dell’Inter spunta un’altra possibilità di scambio per Matias Vecino. L’altro protagonista potrebbe infatti essere Allan, centrocampista centrale del Napoli di Gennaro Gattuso. La Beneamata metterebbe sul piatto il giocatore ex Fiorentina ed un conguaglio economico futuro per il brasiliano, seguito nei mesi scorsi anche dalla Juventus.

L’allenatore della Juventus infatti, Maurizio Sarri, è stato l’artefice dell’esponenziale crescita del giocatore brasiliano arrivato in azzurro dall’Udinese e uno sponsor per un suo arrivo alla Continassa. Un possibile scambio fra l’Inter, con Vecino e soldi sul piatto, ed il Napoli, con Allan protagonista, potrebbe però essere una beffa per Sarri e, di conseguenza, la Juventus che avrebbe comunque bisogno di rinforzi a centrocampo, soprattutto se dovessero essere ancora così frequenti i problemi fisici di Aaron Ramsey e se Adrien Rabiot, anch’egli arrivato in estate, non dovesse trovare la giusta continuità.

GT