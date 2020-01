Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Chiuso un altro colpo!

L’Inter dopo aver portato Eriksen a Milano non vuole fermarsi e Marotta ha ormai portato a termine un’altra grande operazione di mercato.

L’Inter dopo aver portato Eriksen a Milano non vuole fermarsi e Marotta ha ormai portato a termine un’altra grande operazione di mercato. I nerazzurri infatti vogliono dimostrare di poter competere con la Juventus per lo scudetto e per questo motivo stanno puntellando la rosa con giocatori che possano innalzare il livello qualitativo del club. Ecco quindi chi è pronto ormai a firmare per la causa meneghina.

Calciomercato Inter, Marotta pronto al nuovo grande colpo

La dirigenza nerazzurra sta mettendo a segno l’ennesimo colpo di una campagna acquisti che promette ancora fuochi d’artificio. La società infatti ha portato a casa Eriksen nelle ultime ore mentre ci sono importanti sviluppi per quanto riguarda la trattativa che vede intricati Politano e Spinazzola. Non si tratta però dell’unico caso “sotto inchiesta” infatti la squadra italiana sta mettendo a fuoco anche il caso riguardante Giroud, con il forte attaccante francese che è diventato sempre di più centrale nel mercato della squadra allenata da Conte che lo vuole per andare a rinforzare il reparto avanzato prendendo il posto di vice-Dzeko. Tutto quindi che sarebbe quindi da chiudere mentre un altro colpo è ormai pronto a dirsi chiuso.

Calciomercato Inter, ecco il nuovo arrivo

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, si sarebbe sbloccata la trattativa che porta la squadra interista a Young. Il calciatore del Manchester United sarebbe quindi pronto a sbarcare a Milano, con il suo cartellino valutato un milione e mezzo. Cifre abbordabili per i nerazzurri che vogliono quindi puntare sul calciatore per andare a rinforzare la rosa diventando così una squadra a dir poco completa in vista della seconda parte di stagione.

