Calciomercato Inter, spunta un nuovo colpo da Londra: Conte esulta

Beppe Marotta è inarrestabile. Dopo le numerose trattative in atto con i top club di Premier League, c’è una nuova idea per le corsie laterali

L’Inter vuole diventare la protagonista del 2020 in campo e fuori con colpi decisivi. Negli ultimi giorni di mercato la società nerazzurra potrebbe mettere a segno innesti di prima fascia da regalare ad Antonio Conte. Lo stesso allenatore salentino non vede l’ora di nuovi acquisti per inserirli, fin da subito, nelle rotazioni della formazione nerazzurra. Da Giroud ad Eriksen passando per Spinazzola nello scambio per Politano: nelle ultime ore è spuntata una nuova idea per rinforzare le corsie laterali della compagine milanese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Higuain | Sostituto stellare

Calciomercato Inter, Moses la nuova idea per Conte

Se non dovesse concretizzarsi lo scambio Politano-Spinazzola, l’Inter potrebbe virare su Victor Moses, di proprietà del Chelsea ma attualmente in forza in prestito al Fenerbahce. Lo stesso giocatore nigeriano ha dato il meglio di sé sotto la gestione di Conte alla guida dei “Blues” con 78 presenze e due gol in due anni. Il club inglese vorrebbe almeno 10 milioni di euro, ma la società nerazzurra sarebbe propensa a prelevarlo in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, giallo ‘verdeoro’ e futuro bloccato

Attualmente, infine, il nigeriano sarebbe ai box a causa di uno strappo muscolare e finora con il club turco ha collezionato sette presenze condite da un gol e da un assist. Conte lo conosce bene visto che l’ha già allenato in Premier League: l’allenatore dell’Inter potrebbe essere felice in caso di arrivo del nigeriano. Un colpo decisivo che aumenterebbe la qualità della rosa nerazzurra, pronta a sparare nei prossimi giorni fuochi d’artificio decisivo sul fronte mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, idea dalla Juventus | Arriva a zero!

Calciomercato Juventus, proposta indecente | Scambio due per uno

S.I.