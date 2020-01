Calciomercato Milan, Boban e Maldini sorpassati | Incombe il top club!

Il Milan è tornato ad essere protagonista in campo e fuori con acquisti di spessore, come il ritorno di Ibra: duello con il Barcellona

Il vento sta cambiando in casa Milan. La società rossonera è tornata a dettare legge anche in sede di mercato, come per esempio per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Inoltre, Boban e Maldini sarebbero continuamente al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli dopo un inizio di stagione davvero deludenti. I propri frutti si sono visti nelle prime uscite stagionali del nuovo anno con due vittorie e un pari tra Serie A e Coppa Italia. Ma c’è bisogno di qualcosa in più.

Calciomercato Milan, insidia Barcellona per Dani Olmo

Il Milan starebbe seguendo da vicino la pista che porta al talentuoso giocatore spagnolo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, che ha collezionato finora ben otto gol e sette presenze con il club croato. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, è volato nel 2014 a Zagabria per mettere in mostra tutto il suo talento. Ora dopo il suo exploit stagionale, il talentuoso classe 1998 sarebbe pronto a fare il salto di qualità della sua carriera. Nelle ultime ore il suo trasferimento al Milan sembrava cosa fatta, ma per ora non risultano conferme ufficiali. Il suo sogno sarebbe quello di giocare da protagonista con le Furie Rosse il prossimo Europeo, in programma nel giugno prossimo.

Infine, ci sarebbe anche il Barcellona pronto a soffiarlo ai rossoneri. Nelle ultime settimane il club blaugrana è stato impegnato per quanto riguarda al cambio tecnico avvenuto tra Valverde e Quique Setien. Proprio la modifica sulla panchina dei catalani potrebbe anche portare ad una vera e propria rivoluzione con Dani Olmo sostituto dell’infortunato Luis Suarez nello scacchiere tattico blaugrana e con il successivo passaggio di Griezmann nel ruolo di prima punta. Ancora pochi giorni, poi si capirà al meglio il futuro del giovane talento spagnolo…diviso tra Milan e Barcellona.

S.I.