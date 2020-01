Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Ivan Perisic che molto probabilmente non sarà in Germania nel Bayern Monaco

Tra cartellini e ingaggi al lordo Suning sta investendo circa 150 milioni di euro per tre colpi da scudetto: Giroud, Young e soprattutto Eriksen. Il gruppo a capo dell’Inter dal 2016 spera di intascare una cifra simile il prossimo giugno giugno grazie alle cessioni di quei giocatori ceduti in prestito con o senza diritto di riscatto nella passata estate. Tra questi figura Ivan Perisic, anche se le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Germania sono del tutto negative per il club nerazzurro.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, spunta un nuovo colpo da Londra: Conte esulta

Calciomercato Inter, riscatto Perisic: la decisione del Bayern

L’esterno croato è stato ceduto al Bayern Monaco a metà agosto con la formula del prestito oneroso a 5 milioni più diritto di riscatto fissato a 20. E’ stato voluto con forza da Kovac, poi esonerato all’inizio di novembre. L’addio del tecnico suo connazionale, sostituito da Hansi Flick di recente confermato fino alla conclusione dell’annata, è stata una vera e propria ‘batosta’ per il classe ’89 e anche il presagio alla decisione presa della società bavarese di non esercitare l’opzione d’acquisto del suo cartellino. Decisione che è stata in un certo senso ‘ufficializzata’ stamattina dalla ‘Bild’, quotidiano notoriamente vicino alle vicende di un Bayern che non sta certo vivendo il suo periodo migliore. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

PERISIC – STAGIONE 2019/2020

19 PRESENZE / 4 GOL E 6 ASSIST

953 MINUTI GIOCATI

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, idea dalla Juventus | Arriva a zero!

Calciomercato Inter, ‘problema’ Perisic: spunta l’idea Milan!

Il mancato riscatto del Bayern avrà come naturale conseguenza il ritorno a Milano del quasi 31enne di Zagabria, autore fin qui di una stagione comunque non così negativa. Ritorno che rappresenterà di certo un ‘problema’ per Marotta, considerato che il calciatore non rientrava e non rientrerà nel progetto sportivo targato Conte. Dove potrebbe essere il futuro di Perisic? Magari in Premier, nel Tottenham del suo grande estimatore José Mourinho, o addirittura in Serie A, sull’altra sponda del Naviglio.

Considerata la presenza di Boban e la predilezione dello stesso CFO rossonero per i suoi connazionali, il Milan potrebbe davvero fare un pensierino all’esterno di Spalato. Del retso trattasi di un giocatore congeniale sia al 4-4-2 – l’attuale sistema di Pioli – che a un eventuale 4-3-3 o 4-2-3-1, oltre che un potenziale (miglior) assist man per Zlatan Ibrahimovic. L’Inter potrebbe acconsentire a lasciar partire Perisic sempre in prestito oneroso con diritto di riscatto, per complessivi 15-18 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, addio Suso | Un ex Inter per lui