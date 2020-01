Valzer di scambi tra Juventus e Barcellona. Dopo Matheus Pereira-Alejandro Marques, le due società discutono di quello Rakitic-Bernardeschi che può spalancare le porte a un terzo nella prossima estate

Quello che non si è realizzato in estate, può andare in porto in questa sessione di gennaio. Il riferimento è allo scambio Rakitic-Bernardeschi tra la Juventus e il Barcellona. Un’intesa di massima tra il club di Agnelli e il campione croato, ai margini dall’inizio della stagione, mentre manca ancora sia l’accordo economico tra le due società che quello tra il numero 33 dei bianconeri e i blaugrana. I contatti tra Juve e Barça sono serrati poiché esiste la volontà di portare a compimento questo scambio, che eventualmente sarebbe il secondo consecutivo dopo quello ‘giovane’ tra Matheus Pereira e Alejandro Marques.

Calciomercato Juventus, Rabiot dopo Bernardeschi: nuovo super scambio col Barcellona

Rakitic-Bernardeschi potrebbe fare da preludio ad altri grossi scambi dalla prossima estate sull’asse Torino-Barcellona: uno di questi potrebbe vedere protagonista Adrien Rabiot. Il francese è arrivato a zero, commissioni escluse, nel bel mezzo dell’estate scorsa ma fino a questo punto della stagione ha profondamente deluso le aspettative non riuscendo mai ad incidere veramente, anche se nelle ultime cinque partite mister Sarri gli ha dato grande fiducia schierandolo sempre dal primo minuto. Per questo motivo al momento è pressoché impossibile ipotizzare una sua partenza, viceversa a giugno – qualora il suo rendimento non dovesse mutare – le strade tra lui e la ‘Vecchia Signora’ potrebbero realmente dividersi permettendo alla stessa di realizzare una corposa plusvalenza e al contempo di liberarsi di un ingaggio che al lordo tocca sicuramente gli 11-12 milioni di euro. Il classe ’95 vanta diversi estimatori, tra questi proprio il Barça al quale è sembrato vicino più volte.

ADRIEN RABIOT – STAGIONE 2019/2020

15 PRESENZE

962 MINUTI GIOCATI

Calciomercato Juventus, Rabiot al Barcellona: scambio col giocatore ‘adatto’ a Sarri

Direttamente la Juventus potrebbe proporre Rabiot al Barcellona, nello specifico il suo cartellino in cambio di quello di un giocatore per caratteristiche tecniche di sicuro più adatto e congeniale al gioco (che finora si è visto pochissimo) di Sarri.

Parliamo di Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur, brasiliano di 23 anni che, dopo un avvio promettente che gli ha consentito di diventare un punto fermo del centrocampo azulgrana, è finito ai margini o comunque molto indietro nelle gerarchie tecniche. Perlomeno di quelle di Valverde, appena sostituito da Quique Setien che non è escluso possa rilanciarlo. L’ex Gremio ha una valutazione simile a Rabiot, ovvero sui 35 milioni di euro.

