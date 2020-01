Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole Emre Can | Offerta irrinunciabile

Emre Can via da Torino: l’ipotesi è sempre più probabile con il calciatore seguito in Premier League dall’Everton: ecco l’offerta dei Toffes.

Emre Can via da Torino: l’ipotesi è sempre più probabile con il calciatore seguito in Premier League dall’Everton: ecco l’offerta dei Toffes. Il centrocampista infatti dopo una prima parte di stagione dove sembrava non avesse convinto la società, sarebbe stato pronto a partire fin dai primi giorni del mercato. Poi lo stesso Sarri ha fermato il calciatore con l’intenzione di trattenerlo e valorizzarlo nella seconda parte di campionato. Ora tutto cambia con l’irrinunciabile offerta pervenuta da parte del club allenato da Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Emre Can puntato da Ancelotti

A voler puntare fortemente sul calciatore è l’ex allenatore del Napoli che sarebbe pronto a fiondarsi su di lui per andare a rinforzare la zona mediana del campo. Operazione da concludere in tempi brevi, ma che vede il tecnico orientato a convincere la società a proporre un’offerta irrinunciabile. Si tratta di un’amore che parte da lontano, con Ancelotti che propose già al Napoli di acquistare Emre Can, ma poi non se ne fece nulla. Ora ci riprova sulla panchina inglese, e potrebbe riuscirci.

Calciomercato Juventus, l’offerta dell’Everton

L’Everton avrebbe pronta, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, un’offerta a cui la Juventus non potrebbe rinunciare. Non sono riportate le cifre, ma si tratta di una cifra alla quale i bianconeri si ritroverebbero costretti a cedere. Importanti novità spetterebbero anche a favore del calciatore, che andrebbe a firmare un contratto che lo lega agli inglesi per i prossimi 5 anni. La certezza quindi di avere un futuro a lungo termine con l’Everton, con cifre più alte rispetto a quelle che circolano al momento a Torino, dove guadagna 5 milioni più bonus fino al 2022. La cessione quindi sarebbe l’opzione più comoda anche per la Juventus che avrebbe la possibilità di accantonare una grossa somma di denaro, da poter poi nuovamente investire sul mercato.

