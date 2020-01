Calciomercato Juventus, un addio porta il colpo a centrocampo

La Juventus è vigile sul mercato e soprattutto pronta a mettere a segno il colpo per il centrocampo bianconero.

La Juventus è vigile sul mercato e soprattutto pronta a mettere a segno il colpo per il centrocampo bianconero. La squadra allenata da Sarri infatti vuole regalare ai tifosi un calciatore di qualità per andare a rinforzare la parte mediana del campo. Tutto parte dalla probabile cessione del centrocampista, pronto a lasciare. Quindi col suo addio, prende quota l’arrivo di un nuovo rinforzo.

Calciomercato Juventus, quanti nomi per il centrocampo

Chi è pronto a lasciare è infatti Emre Can, per sostituirlo numerose ipotesi avanzate. La più suggestiva arriva dalla Spagna, con il Barcellona che potrebbe essere propenso ad uno scambio Rakitic-Bernardeschi. Operazione che infiamma i tifosi e che potrebbe prendere quota in particolar modo a giugno. Per il mercato invernale invece due ipotesi sono particolarmente calde. Una riguarda il classe ’93 Barkley, ora in forza al Chelsea, ma che potrebbe rientrare nei parametri di Paratici per rinforzare la mediana. Il calciatore vanta la giusta esperienza e si trova nel periodo di completa maturità.

Calciomercato Juventus, ecco il gran colpo

La squadra allenata da Sarri sarebbe pronta a fiondarsi su Thiago Alcantara del Bayern Monaco. I vertici bianconeri infatti pensano fortemente al calciatore brasiliano che è in procinto di lasciare i bavaresi. L’idea principale è quella di poterlo acquistare già nella sessione invernale del mercato siccome Bild riporta del suo malumore e del club tedesco che è pronto ad ascoltare tutte le offerte che perverranno. Di conseguenza il suo è il nome che maggiormente attira i tifosi e che con più probabilità potrebbe sbarcare a Torino.

G.S.