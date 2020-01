Calciomercato Milan, un campione del mondo per Pioli | Lo ‘porta’ Ibra

Milan in cerca di un sostituto di Suso, Under e Olmo restano i primi nomi, ma spunta l’idea Mata dal Manchester United: può convincerlo Ibrahimovic.

Da elemento chiave nelle scorse stagioni ad esubero. La permanenza di Suso al Milan sembra ormai destinata a terminare. Il giocatore spagnolo, specialmente ora che Stefano Pioli ha deciso di cambiare modulo, non sembra in grado di poter trovare una sua collocazione nel 4-4-2. Da qui il fatto che il club è disposto ad ascoltare ogni offerta ed è pronto a cedere il giocatore spagnolo.

Calciomercato Milan, carta Ibrahimovic per Mata

Il futuro di Suso può essere la Spagna, con Getafe, Siviglia e Valencia interessate allo spagnolo (da non escludersi in questo senso uno scambio con Kondogbia), ma attenzione anche alla pista Serie A. Con la cessione di Politano che sembra ormai saltata, la Roma potrebbe puntare sul natio di Cadice per sostituire l’infortunato Zaniolo. E proprio nella Roma c’è uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera come possibile sostituto di Suso, Cengiz Under.

Il turco è tra i primi nomi della lista di Boban e Maldini, che studiano anche l’ipotesi Dani Olmo della Dinamo Zagabria. Attenzione però ad un nome dell’ultim’ora. Si tratta di Juan Mata. Lo spagnolo, che ha un contratto con il Manchester United sino al giugno 2021, è un’idea nata da alcuni intermediari. Il club è in cerca di un profilo mancino e potrebbe essere lui il sostituto di Suso. A giocare un ruolo importante in questo senso potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, che con Mata ha giocato nel Manchester United. Lo svedese promuoverebbe l’acquisto dello spagnolo e potrebbe anche convincerlo a lasciare l’Inghilterra per accettare la destinazione rossonera.

A.G.