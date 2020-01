Calciomercato, Neuer-Juventus | C’è la svolta

La Juventus, impegnata nelle trattative per il rinnovo di Szczesny, pensa anche al futuro della porta bianconera. Recentemente era stato infatti accostato anche Manuel Neuer.

Il punto forte della Juventus pluricampione d’Italia in questi anni è sempre stata la difesa. Pochi i gol generalmente incassati, merito anche dei portieri che si sono alternati tra i pali bianconeri con Buffon prima e Szczesny poi protagonisti assoluti. Eppure nonostante la buona sicurezza portata in dote dall’estremo difensore polacco, la dirigenza juventina sembrerebbe guardarsi anche intorno al netto di un tentativo di rinnovo fino al 2024 con lo stesso portiere ex Roma. In tal senso nei giorni scorsi era stato accostato alla Juventus il prestigioso nome di Manuel Neuer, campione del mondo con la Germania nel 2014. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, suggestione Neuer: la volontà fa la differenza

Suggestione non da poco quella legata al nome di Manuel Neuer, esperto portiere tedesco in scadenza contrattuale nel 2021. In tal senso il recente acquisto del 23enne Alexander Nübel da parte del Bayern Monaco, già ufficializzato per la prossima stagione, contribuisce ad alimentare voci di divorzio con l’ex Schalke 04. Nonostante però le recenti voci di un possibile accostamento alla Juventus di Agnelli, l’operazione resta alquanto improbabile da realizzare.

Secondo quanto sottolineato dal teutonico ‘Sport Bild’ le reali chance di arrivare a Neuer da parte della Juventus sono da considerare davvero scarse. Questo perchè la volontà dell’estremo difensore tedesco è quella di non lasciare la Germania, come sottolineato di recente. A spegnere qualunque sogno sul nascere ci ha pensato inoltre anche l’ex juventino Hasan Salihamdzic, direttore sportivo dei bavaresi, che ha evidenziato come proprio Neuer sarà il titolare della porta del Bayern Monaco anche nella prossima annata.

