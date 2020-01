Un centrocampista di grande forza fisica e un laterale mancino gli obiettivi dell’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Ecco nomi e ‘finanziatori’

Tra questa sessione di calciomercato e l’inizio della prossima nelle casse dell’Inter potrebbero finire circa 150 milioni di euro ‘grazie’ alle cessioni di quei giocatori che l’estate scorsa oppure un anno fa (è il caso di Gabigol) sono stati ceduti in prestito con o senza un diritto di riscatto. L’operazione che più arrichirrebbe i nerazzurri è senz’altro quella legata a Icardi, visto che per farlo suo a titolo definitivo il Paris Saint-Germain dovrebbe sborsare ben 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, da Icardi a Joao Mario: super ‘tesoretto’ per Marotta

Dietro Icardi figura Ivan Perisic, il cui riscatto in favore del Bayern Monaco è stato fissato a 20 milioni. Segue subito Joao Mario, che ben sta facendo alla Lokomotiv Mosca la quale vanta un’opzione d’acquisto a 18 milioni. E poi c’è da considerare Radja Nainggolan, girato solo a titolo temporaneo per un anno a un Cagliari che appare però propenso a comprarlo o comunque a discutere del suo acquisto in via definitiva una volta conclusasi questa stagione. L’Inter potrebbe chiedere sui 20 milioni, la cifra necessaria per evitare una minusvalenza, oppure uno scambio con l’uruguagio Naithan Nandez che consentirebbe pure l’iscrizione a bilancio di una corposa plusvalenza. Alla lista dei giocatori che potrebbero genererare un maxi tesoretto potremmo aggiungere il portiere Radu, il terzino Dalbert e Matteo Politano che sembra possa trasferirsi ugualmente alla Roma anche senza lo scambio – ormai definitivamente saltato – con Spinazzola. L’esterno passerebbe ai giallorossi in prestito con appunto diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, 100 milioni per il doppio colpo

Larga parte della cifra intascata potrebbe essere impiegata dalla dirigenza di Viale della Liberazione per aggiungere due tasselli importanti alla squadra che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora guidata da Antonio Conte. Ipotizziamo sui 100 milioni di euro di cui 70-80 investiti per un centrocampista di qualità così come grande forza fisica: il prescelto potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, un vecchio pallino di Beppe Marotta che già conosce la Serie A e soprattutto il 3-5-2.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC / STAGIONE 2019-2020

24 PRESENZE – 4 GOL e 7 ASSIST

1909 MINUTI GIOCATI

La restante, almeno 20 milioni per uno ‘specialista’ della corsia mancina non raggiunto in questa sessione per via delle esose richieste del suo club. Parliamo nello specifico di Marcos Alonso, da qui a giugno destinato a non trovare ancora spazio nel Chelsea di Lampard. Conte lo stima e di certo l’arrivo di Young, meno costoso dal punto di vista del cartellino e non solo (il contratto dell’inglese è di soli 6 mesi più opzione, ndr), non ha attenuato il desiderio del tecnico di tornare a lavorare insieme allo spagnolo.

