Inter, Conte nei guai | Un big rischia un lungo stop

Infortunio più grave del previsto per il calciatore dell’Inter che starà fuori dal campo per lungo tempo. Guai quindi per mister Conte. Una tegola non da poco dopo il già deludente pareggio della squadra milanese sul campo del Lecce durante l’ultima partita di campionato. Ora i nerazzurri non solo hanno quattro punti di distacco dalla Juventus, capolista ormai indisturbata, ma devono anche rinunciare al proprio centrocampista che è uscito in stampelle dal “Via del Mare” nella gara pomeridiana contro i giallorossi.

Calciomercato Inter, l’infortunio più grave del previsto

Starà fuori dai campi da gioco per un mese, o ancora peggio, per quaranta giorni. Parliamo di Marcelo Brozovic, che ha riportato la distorsione della caviglia con probabile interessamento dei legamenti. Si tratta di un guaio non da poco per lui che starà fermo dai dai 20 ai 40 giorni: un infortunio che con grande probabilità non gli permetterà di giocare il big match con la Juventus. Una perdita importante in mezzo al campo per gli interisti che stanno vivendo un momento particolare visto che i bianconeri col successo sul Parma di ieri hanno preso un distacco che può far già pensare alla prima fuga di stagione, con la Vecchia Signora che vuole mettere subito in cascina il discorso scudetto per poi concentrarsi alla Champions League, obiettivo primario del club allenato da Sarri. Ecco come cambia anche il mercato per la squadra di Conte.

Calciomercato Inter, Conte vuole rinforzi

Ora sembra diventata nuovamente necessità l’arrivo di Eriksen, su cui i nerazzurri devono accelerare per andare a rinforzare il centrocampo. Infatti, con l’ennesimo infortunio, c’è la coperta corta e quindi avanza l’idea di muoversi con forza nuovamente sul giocatore del Tottenham che è seguito ormai da settimane dai vertici interisti. L’accordo sembra quindi ad un passo con la società inglese pronta a cederlo per non perderlo poi a zero la prossima estate, quando scadrà il contratto e sarà libero di accordarsi con qualunque club.

