Calciomercato Inter, colpo di scena | Il giocatore è in città

Dallo scambio saltato con Spinazzola ad una nuova possibilità. Dopo il ritorno a Milano Matteo Politano, attaccante dell’Inter, si troverebbe in questi minuti nuovamente a Roma con la trattativa che potrebbe riaprirsi incredibilmente dopo le polemiche degli ultimi giorni. L’esterno offensivo romano sarebbe entusiasta a vestire la maglia giallorossa con il ds Petrachi che potrebbe trovare una soluzione per accontentare le richieste del giocatore. L’operazione non riguarderebbe più lo scambio con il terzino della Roma, autore di un’ottima prova contro il Genoa. Il prodotto del settore giovanile della società capitolina non rientrerebbe più nei piani dell’allenatore leccese, che lo avrebbe lasciato già libero di trovare una nuova sistemazione. Dal canto suo la stessa società giallorossa sarebbe al lavoro per un sostituto all’altezza di Nicolò Zaniolo, che dovrà stare fuori per tanti mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Calciomercato Inter, Politano verso la Roma

Proprio nella giornata di ieri sono arrivate le dichiarazioni dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, che ha svelato ai microfoni di Sky Sport i motivi dello scambio saltato con la Roma: “Non è la prima volta che queste cose succedono. Da noi Santon è stato oggetto di diverse trattative e per tre volte non si è arrivati alla conclusione”. Poi ha aggiunto: “Le valutazioni vanno fatte in modo approfondito, anche perché in questo caso si parlava di un’operazione da 55 milioni di euro, era giusto che l’Inter facesse tutte le valutazioni del caso. La foto di Politano con la sciarpa della Roma: non dipende da noi. Spinazzola con noi foto non ne ha fatte…”.

Ora Politano sogna di rifare la foto con la sciarpa della Roma, questa volta dopo la firma ufficiale con il club giallorosso che l’ha lanciato nel calcio che conta. Dopo un inizio stagionale non esaltante, ora l’esterno offensivo dell’Inter ha tanta voglia di riscatto per mettere in luce tutte le sue qualità nel 4-2-3-1 di Fonseca. Infine, come svelato da Di Marzio, giornalista di Sky Sport il giocatore si troverebbe nella Capitale per motivi personali. Nelle prossime ore si conosceranno nuovi dettagli.

