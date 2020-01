Calciomercato Roma, duello con il Milan: colpo per l’attacco

Milan e Roma continuano ad essere attivi sul fronte mercato: le due compagini italiane sono pronte agli ultimi dieci giorni incandescenti

Non è finita qui. La Roma è sempre alla ricerca di un esterno offensivo d’attacco in grado di sostituire l’infortunato Zaniolo, che dovrà stare fuori per diverso tempo. Stesso discorso per il Milan con Stefano Pioli che ha rivoluzionato il sistema di gioco passando al 4-4-2. Con Suso ormai ai margini, la società rossonera potrebbe pensare ad un nuovo rinforzo per quella posizione di campo. Saranno ultimi giorni di mercato davvero incandescenti con numerose trattative imbastite:

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Rakitic-Bernardeschi | Altro super scambio col Barcellona

Calciomercato Roma, assalto a Januzaj: c’è il Milan

Come svelato dal portale hln.be la Roma avrebbe messo nel mirino l’esterno belga della Real Sociedad, Adnan Januzaj, che finora ha collezionato quattro gol e quattro assist vincenti in 13 partite. L’ex Manchester United ha perso la titolarità nell’ultimo periodo e così la dirigenza giallorossa potrebbe pensare a lui come ideale sostituto di Zaniolo. Già nelle ultime ore anche calciomercato.it aveva svelato contatti frequenti tra le parti, ma il giocatore sarebbe stato offerto anche al Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Higuain | Sostituto stellare

Il direttore della Roma, Gianluca Petrachi, ha svelato che dopo l’affare Politano saltato ci sono nuovi profili individuati. Tutto potrebbe cambiare nelle ultime ore con un acquisto che dovrebbe arrivare proprio in quella posizione di campo. La Roma continua a collezionare punti importanti in ottica Champions League con l’infortunio di Zaniolo che ha scombussolato i piani della dirigenza giallorossa, alla ricerca di un esterno di primissima fascia. Anche il Milan monitora attentamente la situazione per continuare ad essere competitivo, come sta dimostrando in questo inizio di nuovo anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, un addio porta il colpo a centrocampo

S.I.