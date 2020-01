Calciomercato Inter, intreccio per l’attacco: Messi decisivo

Lionel Messi potrebbe rappresentare il compromesso giusto per i prossimi colpi dei top club europei: la situazione complicata

L’Inter continua a mettere segni colpi importanti per puntellare ancor di più la rosa di Antonio Conte. La stessa società nerazzurra dovrà pensare anche anche al futuro con possibili cessioni eccellenti nel reparto offensivo. Lautaro Martinez, attaccante argentino di Conte, è diventato in poco tempo la stella della compagine milanese a suon di gol e di assist vincenti. La clausola de “El Toro” si aggira intorno ai 111 milioni di euro: così il suo futuro resta sempre in bilico.

Calciomercato Inter, la cessione di Aguero sblocca Lautaro

Tutto ruota intorno anche a Lionel Messi, che potrebbe essere il consigliere ufficiale del Barcellona per quanto riguarda il sostituto di Luis Suarez, attaccante del Barcellona che dovrà stare fuori per diverso tempo. L’altro profilo interessante per il mondo blaugrana, come svelato dal portale diariogol, è quello del Kun Aguero, che potrebbe dire addio al Manchester City. La sua possibile cessione sbloccherebbe così anche l’arrivo in Premier League di Lautaro, pronto all’ennesimo salto di qualità della sua carriera.

Le possibili trattative saranno rinviate alla prossima stagione con una vera e propria rivoluzione tra le big d’Europa tra acquisti e cessioni. Messi potrebbe essere così l’ago della bilancia per decidere il futuro dei suoi connazionali. Lo stesso Toro sarebbe stato nel mirino della dirigenza catalana per rinforzare il reparto offensivo del Barcellona. Mesi decisivi per prendere scelte definitive in vista del prossimo anno.

