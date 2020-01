Calciomercato Juventus, scambio o plusvalenza | Cessione a sorpresa

Ancora una prova deludente per il giocatore della Juventus, che non riesce a mettere in mostra tutto il suo talento: possibile plusvalenza in estate

La Juventus vuole continuare ad essere la protagonista anche in sede di mercato tra acquisti e cessioni. Il club bianconero è sempre molto attivo per cercare di fiutare i colpi a sorpresa, ma anche per quanto riguarda possibili cessioni in vista della prossima stagione. Contro il Parma è arrivata anche una prova sottotono per il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, arrivato in estate a parametro zero dall’Arsenal. Finora il giocatore ha collezionato 736 trovando soltanto due volte la via del gol anche a causa di numerosi problemi fisici che lo hanno martoriato negli ultimi mesi. Lo stesso allenatore toscano, Maurizio Sarri, ha puntato fin da subito sulle sue qualità posizionandolo come trequartista nel 4-3-1-2 alle spalle dei due attaccanti di riferimento.

Calciomercato Juventus, ritorno Ramsey in Premier

Il suo contributo finora non è stato esaltante con numerosi errori sotto porta o in situazioni di rifinitura. Se dovesse continuare così, potrebbe aprirsi a sorpresa anche un suo addio. La Juventus potrebbe pensare così ad una plusvalenza dopo l’arrivo a zero dall’Arsenal. Il gallese continua a piacere molto in Premier League con diversi club inglesi, come Liverpool e Manchester United, pronti a sferrare l’attacco vincente.

Con i “Reds” potrebbe aprirsi un possibile scambio alla pari con il centrocampista olandese, Georginio Wijnaldum, anch’egli classe 1990. Mentre con i “Red Devils” la trattativa potrebbe avvenire soltanto sulla base di cash con il giocatore della Juventus, valutato intorno ai 30 milioni di euro. In questo modo la stessa società bianconera potrebbe replicare la cessione di Pogba mettendo così a segno una plusvalenza decisiva. Tutto cambierà nei prossimi mesi, ma la situazione sarà da monitorare attentamente.

