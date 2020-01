La Juventus è sempre molto attiva per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri: il giocatore sarebbe l’ideale per il post Emre Can

La Juventus vuole essere la regina del mercato. Il club bianconero potrebbe rinforzare soprattutto la zona centrale di campo con innesti utili all’idea tattica di Maurizio Sarri. Diversi giocatori guidati dal tecnico toscano stanno rendendo sotto le aspettative e così ci potrebbe essere una mini rivoluzione tra gennaio e giugno.

Calciomercato Juventus, Allan di nuovo da Sarri

Il guerriero brasiliano del Napoli, Allan, ha vissuto gli anni migliori proprio sotto la gestione dell’attuale allenatore della Juventus. Inoltre, lo stesso giocatore azzurro non sta vivendo un’ottima stagione così come il resto dei suoi compagni. Nell’ultima sfida contro la Fiorentina, al momento della sostituzione, Allan è volato direttamente negli spogliatoi. Ora è stato escluso dai convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio ufficialmente per un problema muscolare: così potrebbe entrare subito in gioco il club bianconero che potrebbe soffiarlo alla compagine partenopea.

Ora il brasiliano è diventato davvero un caso e così a giugno potrebbe arriva la cessione definitiva. In passato lo stesso sudamericano sarebbe sul punto di dire addio con il PSG, molto interessato a lui, ma alla fine Ancelotti lo ha confermato al centro del suo progetto tattico. Finora ha collezionato 1522 minuti, ma gli arrivi di Demme e Lobotka potrebbero cambiare i piani della società partenopea, pronta a cederlo in maniera definitiva. La Juventus potrebbe così virare con forza sul giocatore, che conosce molto bene Sarri.

S.I.