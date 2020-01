Calciomercato Milan, colto dall’ansia: visita in clinica e cessione in vista

Il Milan dovrà fare i conti con diversi calciatori scontenti, poco utilizzati finora in stagione: il rossonero vittima dell’ansia per essere ancora in panchina

Ancora una settimana decisiva sul fronte mercato, poi si tornerà a pensare soltanto alle questioni di campo per i prossimi mesi. Il Milan vuole snellire la rosa di Stefano Pioli tra acquisti e cessioni decisive. Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” la società rossonera dovrà fare i conti con una situazione bizzarra che si è venuta a creare domenica scorsa in occasione della sfida tra Milan e Udinese.

Calciomercato Milan, Paqueta vuole andare via

Come rivelato dal quotidiano nazionale il centrocampista brasiliano, Lucas Paqueta, sarebbe stato colto dall’ansia per l’ennesima panchina collezionato. Il sudamericano starebbe soffrendo tanto nel vedere i propri compagni giocare: lo stesso Paqueta è stato trasportato in clinica in controlli che non hanno evidenziato nulla di grave. Forse soltanto malcontento con lo stesso del giocatore, Eduardo Uram, che si è recato a Casa Milan per capire le strategie future della società rossonera. Nelle ultime settimane l’interessamento del PSG è calato vistosamente e per lui attualmente non ci sarebbero margini di cessione.

Arrivato per 30 milioni dal Flamengo, il brasiliano ha collezionato due panchine consecutive in campionato scendendo in campo soltanto in Coppa Italia contro la SPAL. Una decisione che dovrà essere presa in fretta e in furia per non creare ulteriori malcontenti all’interno della rosa di Stefano Pioli, che sta cercando di riportare tranquillità all’interno dello spogliatoio con i primi risultati positivi. Ancora pochi giorni per decidere il suo futuro.

S.I.