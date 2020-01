Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Parla Raiola

La Juventus vuole provarci con Paul Pogba quest’estate ed a parlare di un possibile trasferimento del calciatore ci pensa il procuratore Raiola.

La Juventus vuole provarci con Paul Pogba quest’estate ed a parlare di un possibile trasferimento del calciatore ci pensa il procuratore Raiola. Il mercato infatti potrebbe rivelare importanti sorprese con il centrocampista che sarebbe fortemente propenso all’addio. Con il Manchester United infatti i rapporti sono ormai incrinati da tempo e l’ipotesi di una cessione non è così improbabile. Di conseguenza che ne ha parlato l’agente del francese. Ecco quanto emerso dalle sue parole.

Calciomercato Juventus, parla Mino Raiola

Il procuratore del calciatore è uno dei personaggi più influenti nel panorama calcistico tanto da poter chiudere trattative importanti senza l’interferenza di nessun intermediario. Si tratta quindi di un personaggio volubile che fa il bene “economico” del giocatore, ma può anche far male alle società. Parlando del recente infortunio di Pogba, ha affermato ai microfoni di Sky Sport news: “Paul ad oggi non è felice perché non sta giocando, visto che sta recuperando dall’operazione”. Si attende quindi di poterlo rivedere in campo mentre sono altre le parole che hanno lasciato i tifosi bianconeri spiazzati, in attesa che qualcosa di più si sappia in vista del prossimo mercato.

Calciomercato Juventus, Pogba ed il futuro

Il procuratore parlando del futuro del francese, ha aggiunto: “Sotto gli occhi di tutti è che le ambizioni di club e giocatore non stanno coincidendo in questi ultimi anni. Vediamo in estate se Paul è ancora nei piani del Manchester e se il Manchester è ancora nei piani di Paul“. Dichiarazioni importanti che aprono nettamente ad un addio e fanno sperare i tifosi della Juventus che sarebbe entusiasti di rivedere il proprio gioiello a Torino, con un operazione di mercato pronta a spiccare il volo. Attenzione naturalmente al Real Madrid che pure studia le mosse per provare a soffiarlo al club italiano.

