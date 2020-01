Calciomercato Juventus, Ritorno a sorpresa | Si fa in prestito

La Juventus dovrà valutare al meglio la situazione dei giocatori scontenti: dalla Germania rilanciano un possibile addio del bianconero

La Juventus dovrà snellire la rosa di Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero, da sempre abituato a lavorare con una rosa ridotta, potrebbe agevolare le scelte della società sul fronte mercato. Tanti calciatori non stanno trovando lo spazio richiesto per esigenze soprattutto a livello tattico con la Juventus che però continua a volare in campionato e non solo. La dirigenza torinese dovrà così evitare possibili malcontenti che potrebbero scoppiare all’interno dello spogliatoio del tecnico toscano. Il rush finale sarà decisivo e non bisogna lasciare nulla al caso per continuare a lavorare al meglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, mossa Paratici | Bernardeschi via: arriva l’erede di Higuain

Calciomercato Juventus, possibile ritorno in Germania per Douglas Costa

Secondo quanto svelato dal giornalista della Bild, Christian Falk, sulle tracce del funambolico attaccante brasiliano della Juventus, Douglas Costa, ci sarebbe nuovamente il Bayern Monaco. L’ipotesi sarebbe quella di un prestito secco a gennaio visto che il sudamericano non è entrato pienamente nei piani di Sarri anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno condizionato finora. Proprio con la maglia del club bavarese ha vissuto due anni importanti che lo hanno portato così a Torino nell’estate del 2017 per circa 46 milioni di euro come operazione complessiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | 25 milioni per la fascia

Per lui sono arrivati soltanto 380 minuti in maglia bianconera e così l’idea di un possibile prestito potrebbe alleggerire anche le scelte di Sarri vista l’abbondanza nel reparto offensivo con giocatori eccellenti e dalla caratteristiche differenti. Lo stesso allenatore della Juve ha parlato così in conferenza stampa: “Douglas Costa non è al massimo ma fortunatamente sta bene e sta trovando continuità negli allenamenti. Lui è un giocatore a rischio infortuni muscolari e, per questo motivo, abbiamo preferito evitargli certi carichi”. Il suo futuro potrebbe essere a sorpresa nuovamente in Germania. E con l’affare già ufficiale di Dejan Kulusevski per giugno, i bianconeri potrebbero lasciarlo partire.

Our Story: @douglascosta is discussed at @FCBayern and in the Team for a loan Deal in Winter @SPORTBILD @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) January 22, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, cessione al Barcellona | Messi dice no

S.I.