Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus dovrà acquistare dei rinforzi anche per la difesa. In una big europea c’è un profilo che potrebbe fare al caso di Sarri

Non solo centrocampo e attacco, nello specifico un centravanti. Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a rinforzare anche il reparto arretrato. A mister Sarri servirà un centrale e un terzino sinistro di spessore considerati l’età avanzata oltre che i guai fisici di capitan Chiellini – il cui rientro è previsto a marzo – e la possibile partenza del brasiliano Alex Sandro sempre nel mirino delle big della Premier League.

Calciomercato Juventus, uno per due ruoli: jolly dal Bayern per Sarri

La Juventus potrebbe ‘coprire’ entrambi i ruoli, quello del difensore e del laterale, acquistando un solo giocatore. Insomma regalando al proprio allenatore un vero e proprio ‘jolly’: il profilo giusto sarebbe David Olatukunbo Alaba, austriaco al Bayern Monaco praticamente da quasi un’intera vita calcistica ed elemento polivalente dato che può essere schierato sia sulla corsia sinistra (dove ha avuto le migliori fortune nei primi anni al top in prima squadra) che in mezzo alla difesa, in una posizione che occupa ormai da diverso tempo anche per esigenze degli stessi bavaresi.

ALABA – STAGIONE ’19/20

18 PRESENZE – 1 GOL e 1 ASSIST

1.543 MINUTI GIOCATI

Per mettere le mani su Alaba, la cui valutazione intorno ai 60 milioni di euro ha possibilità di calare se a giugno non avesse ancora firmato il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2021, il CFO bianconero Paratici potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la dirigenza del Bayern come testimoniano gli affari conclusi nel corso di questi ultimi anni, da Benatia a Coman fino a Douglas Costa che a quanto pare proprio il Bayern – spinto dai senatori dello spogliatoio – sta pensando di riprenderselo visti i problemi di Coman e Gnabry. Per Alaba, che può desiderare una nuova avventura in una società gloriosa come la Juve, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe fare un tentativo con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto con pagamento dilazionato in due anni.

