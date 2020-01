Juventus, Paratici a sorpresa | 80 milioni per l’ex Inter

Calciomercato Juventus, possibile ‘regalo’ per Maurizio Sarri in estate: il top player arriva con lo sconto, ecco chi è

Ultimi giorni della sessione di calciomercato di gennaio. Tutte le squadre al lavoro per rinforzarsi nelle ultime ore di trattative e trovare nuove risorse per la seconda parte di stagione. Impegnata anche la Juventus, che tuttavia guarda non soltanto all’immediato, ma anche al futuro. Il CFO Paratici, infatti, sta mettendo a punto le strategie in particolare per la sessione estiva. Sarà lì che i bianconeri saranno infatti chiamati ad essere maggiormente protagonisti. Per giugno, è stato già messo in cassaforte Dejan Kulusevski. Altre le operazioni che il dirigente sta pianificando, per quanto concerne profili giovani, ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rakitic si allontana: il piano per un talento italiano

Calciomercato Juventus, idea Coutinho per l’estate: colpo possibile con lo ‘sconto’

Come noto, la Juventus vuole sia ringiovanire una rosa che in qualche elemento sta avanzando con gli anni, sia trovare giocatori già pronti e in grado di alzare subito e sempre di più l’asticella. Un profilo che potrebbe rispondere ad entrambe le esigenze è quello di Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano deve ancora compiere 28 anni e dunque ha ancora davanti a sé diversi anni di carriera da alto livello, ma al tempo stesso è un giocatore esperto che ha calcato già palcoscenici di grande prestigio come Liverpool e Barcellona. Adesso, è in prestito al Bayern Monaco, che però, come si apprende in Germania dalle colonne della ‘Bild’, non avrebbe intenzione di riscattarlo dai blaugrana. Del resto, la cifra pattuita per il diritto di riscatto, 120 milioni di euro, è piuttosto elevata. I bavaresi, a quanto pare, intendono investire sul mercato per provare a portarsi a casa Sanè ed Havertz. Coutinho, dunque, è destinato a ritornare al termine della stagione in Spagna. Si tratterebbe di una ghiotta opportunità per la Juventus, dato che difficilmente il giocatore rientrerebbe poi nel progetto tecnico dei catalani. Il Barcellona potrebbe pensare di monetizzare con una cessione, certo a cifre inferiori rispetto a quelle previste nell’accordo con il Bayern. Con 80 milioni di euro circa, i bianconeri potrebbero portarsi a casa un’alternativa di tutto rispetto per il reparto offensivo, aumentando la qualità della prima linea.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio eccellente per il colpo in attacco

Calciomercato Juventus, ritorno a sorpresa: si fa in prestito

N.L.C.