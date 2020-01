In casa Juventus si pensa già al futuro, il nuovo obiettivo per l’attacco bianconero è in Premier League: ma prima bisogna pensare alle cessioni

Una grande società proietta sempre i propri obbiettivi di mercato in chiave futura, e la Juventus è una delle migliori in europa in questo. Con il calciomercato invernale ancora aperto i bianconeri pensano già ai futuri acquisti da mettere a segno nel prossimo mercato estivo. L’obiettivo per l’attacco di Maurizio Sarri a giugno sarebbe l’attaccante del Tottenham, Son Heung-Min. Il calciatore sud coreano è uno dei prezzi pregiati degli ‘Spurs’ e difficilmente Mourinho vorrà privarsene. I bianconeri per assicurarsi il giocatore 27enne, in estate sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro, cifra congruente al valore attuale del calciatore. Prima di concretizzare operazioni in entrata però, sarà importante finalizzare anche quelle in uscita.

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Higuain: chi fa spazio a Son

L’ampia rosa della Juventus ha al suo interno alcuni giocatori finiti ormai ai margini. Per poter affrontare al meglio le prossime sessioni di mercato sarà importante riuscire a concludere le trattative in uscita. Al momento per il reparto offensivo bianconero uno dei primi nomi sulla lista dei partenti sembrerebbe essere Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero sarebbe scontento del limitato minutaggio concessogli fino ad oggi e vorrebbe trovare una sistemazione in cui giocare di più per essere inserito tra i convocati italiani per Euro 2020. Sul giocatore sembrerebbe forte l’interesse della Roma, la cui priorità però sarebbe Politano al momento. Anche Aaron Ramsey a giugno potrebbe lasciare Torino. Il calciatore gallese arrivato in estate in bianconero, avrebbe fino ad ora deluso le aspettative e la sua parentesi juventina potrebbe chiudersi prima del previsto. Anche due tra i top giocatori della Juventus potrebbero lasciare il club. Stiamo parlando di Higuain e Douglas Costa, entrambi con un minutaggio inferiore alle attese. Ultimamente il mister Maurizio Sarri starebbe preferendo la coppia Ronaldo–Dybala in avanti, lasciando così il pipita in panchina. Dopo essere tornato in bianconero in estate ed aver dimostrato il proprio attaccamento alla maglia, il poco minutaggio potrebbe portare il bomber argentino ad essere uno dei principali addii in estate. Stessa situazione per l’esterno brasiliano che in bianconero non è mai riuscito a trovare continuità in campo. I piani per il futuro mercato juventino sembrerebbero già prendere forma.

