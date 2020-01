Non si sblocca la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio Rakitic-Bernardeschi. Ora si punta tutto su Sandro Tonali: il piano di Paratici

Si vive ormai una fase di stallo per la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio che riguarderebbe Rakitic e Bernardeschi. L’intoppo è nel conguaglio da aggiungere alla trattativa. Il club spagnolo non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro ma la società bianconera chiede di più. Fabio Paratici non intende scendere a compromessi e attende un movimento dei blaugrana, altrimenti la trattativa si ferma in maniera definitiva. Alla base di questa scelta c’è l’età dei due calciatori, Bernardeschi non sta vivendo la sua miglior annata ma ha 25 anni e tante stagioni da vivere ancora al top. Rakitic, invece, compirà 32 anni tra meno di due mesi quindi si rischierebbe di trovare un giocatore in fase calante dalle prossime stagioni. Nel frattempo Fabio Paratici continua a muoversi per altre trattative cercando di non farsi sfuggire nessuna occasione. Il reparto più discusso è quello del centrocampo, dove mancano ormai da anni dei giocatori di qualità in grado di cambiare la gara in ogni momento. Il calciatore più cercato in queste settimane dai bianconeri è Sandro Tonali del Brescia.

Assalto a Tonali: la Juventus cerca il colpo per il futuro

Come riporta Sport Mediaset, la Juventus ha messo gli occhi sul talento più promettente del calcio italiano in questo momento. Tonali, dopo aver conquistato la promozione in Serie B da protagonista, si sta affermando anche in Serie A dimostrando grande personalità unita a qualità tecniche importanti. Nonostante la sua giovane età (19 anni), è già leader della società lombarda che lotta per salvarsi.

A creare delle difficoltà, però, è la tanta concorrenza che si presenta per calciatori simili. Paratici sta lavorando su questa pista da diversi mesi e vuole provare a portare Tonali a Torino per giugno. La mossa da attuare può essere quella che ha permesso di strappare Kulusevski alla concorrenza meno di un mese fa, presentando sul piatto la cifra richiesta anticipando tutti. Per Tonali, infatti, l’obiettivo è quello di pressare Cellino per assicurarsi la prelazione sul giovane centrocampista classe 2000. Il rischio da evitare è quello di creare un’asta con le diverse società interessate, proprio per questo si cercherà di trovare un accordo il prima possibile. Le prossime settimane, dunque, potrebbero dare indicazioni importanti sul futuro di Sandro Tonali e sul centrocampo della Juventus.

