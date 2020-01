Calciomercato Juventus, è fatta per la cessione | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, altro addio in vista: vicinissimo l’accordo, la cessione può essere definita entro poche ore

Ore di calciomercato frenetiche per tutte le società. Molte le operazioni da concludere, in entrata e in uscita, per accaparrarsi rinforzi importanti, ma anche per liberarsi di esuberi e fare cassa. La Juventus è tra le società maggiormente impegnate, non ci sono all’orizzonte acquisti immediati per il CFO Fabio Paratici ma la dirigenza è ugualmente al lavoro per provare ad imbastire operazioni importanti per l’estate in entrata. Oppure per delle cessioni che liberino Sarri da esuberi che non troverebbero spazio nemmeno in una seconda parte di stagione densa di impegni.

Calciomercato Juventus, cessione Pjaca: ci siamo, ecco le cifre

Tra i giocatori destinati a partire, c’è Marko Pjaca. Dopo quelle di Mandzukic e Perin, la prossima cessione riguarderà il giovane attaccante croato. Il giocatore si è ripreso finalmente dai malanni fisici che lo hanno tormentato per diverso tempo, ma è alla ricerca di un occasione per mostrare le sue qualità. I prestiti del recente passato alla Fiorentina e allo Schalke 04 non sono stati fortunati, per lui si profila una nuova avventura in Serie A. Erano numerose le pretendenti al talentuoso esterno offensivo, l’ha spuntata a quanto pare il Cagliari. I bianconeri e i rossoblu’ stanno per definire l’operazione che porterà il giocatore in Sardegna. Ottima occasione, per lui, per mettersi in mostra, in una squadra che sta esprimendo in questa stagione un buon calcio e ha bisogno di rinforzi per confermarsi dopo un ottimo girone d’andata. Gli uomini di Maran sono in ballo per l’Europa e sperano che Pjaca faccia al caso loro. L’accordo potrebbe chiudersi definitivamente nelle prossime ore per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato, a giugno, a 12 milioni di euro.

Juventus, capitolo cessioni: le ultime su Emre Can e Bernardeschi

Oltre a Pjaca, il futuro è particolarmente chiacchierato, in casa bianconera, anche per Emre Can e Bernardeschi. Il turco non è mai riuscito a convincere Sarri, in caso di un’offerta giusta dall’estero o di uno scambio congruo la cessione sarebbe comunque possibile già a gennaio. Più complicata la questione per il giocatore della Nazionale italiana, sul quale la Juve vorrebbe continuare a puntare, anche se le occasioni stanno finendo per lui e il suo rendimento non si sta dimostrando all’altezza.

N.L.C.