Calciomercato Inter, l’obiettivo di mercato pronto a firmare per l’Arsenal

I nerazzurri l’ha puntato per diverse settimane, ma l’obiettivo di mercato dei nerazzurri è pronto a firmare per il forte club inglese, che ha puntato su di lui. L’Arsenal infatti sarebbe ai titoli di coda per concludere l’operazione che consentirebbe al terzino di firmare con gli inglesi e di approdare quindi in Premier League in un’esperienza che sicuramente lo affascina e può regalargli grandi emozioni, oltre che importanti soddisfazioni.

Calciomercato Inter, sfuma l’obiettivo per la retroguardia

La squadra allenata da Conte avrebbe provato in tutti i modi a portarlo in Serie A, ma c’è stata la forte resistenza da parte del club e dello stesso calciatore che di conseguenza ha declinato l’offerta nerazzurra e non approderà nel campionato nostrano. C’è quindi la firma con il club che, che secondo quanto riportato quest’oggi da Daily Telegraph, starebbe ancora trattando con la squadra proprietaria del cartellino del calciatore, ma sarebbe a buon punto per trovare un importante accordo.

Calciomercato Inter, pronto ormai l’accordo col club inglese

Il portale inglese infatti riporta di un’Arsenal che ormai ha trovato l’accordo col terzino Kurzawa del Paris Saint Germain. Il calciatore infatti sarebbe ormai ad un passo dall’addio dalla squadra francese con gli inglesi pronti ad accoglierlo già a partire dalla sessione invernale del mercato. Operazione che dovrebbe chiudersi tra i 5 ed i 10 milioni di euro, dovrebbe però trovarsi un accordo siccome la squadra parigina rischia di perderlo a zero visto che il contratto scade nel giugno di quest’anno.

