Calciomercato Inter, cessione imminente | Vola in Premier

Non solo acquisti, ma l’Inter è vicinissima a piazzare un colpo importante anche in uscita: l’affare è in dirittura d’arrivo

Nelle prossime ore l’Inter dovrebbe ufficializzare il colpo da novanta per il centrocampo di Conte: si tratta di Christian Eriksen dal Tottenham. Ma non solo: la società nerazzurra è molto attiva anche per quanto riguarda la strategie delle cessioni eccellenti. Dopo l’addio di Lazaro passato in prestito al Newcastle, volerà in Premier League anche il centrocampista uruguaiano Matias Vecino. L’ex Empoli e Fiorentina è stato utile a Conte nella prima parte di stagione a causa degli infortuni di Sensi e Barella: ora, però, con l’arrivo del talento danese lo spazio si sarebbe ridotto a dismisura e così arriverà la cessione a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, è sfida all’Inter | Pronto l’assalto

Calciomercato Inter, addio Vecino: affare fatto

Nella prima parte di stagione Vecino ha collezionato ben 1136 minuti in maglia nerazzurra mettendo a segno anche due gol complessivi e un assist vincente. L’uruguaiano sarebbe così ad un passo dalla cessione all’Everton, guidato da Carlo Ancelotti, sulla base di venti milioni di euro: un acquisto funzionale per la mediana a due disegnata dall’allenatore emiliano. L’Inter piazzerà così un colpo importante in uscita per liberare il posto utile ad Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio folle col Napoli | Il piano anti-Inter di Paratici

L’allenatore leccese, Antonio Conte, è stato così accontentato dalla dirigenza nerazzurra dopo i continui lamenti a causa di poche rotazioni a centrocampo. Con Young, Moses e Eriksen ad un passo, l’Inter potrebbe chiudere la sessione invernale con un innesto valoroso in attacco: su tutti piacciono Llorente e Giroud, due vere prime punte in grado di far rifiatare Romelu Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso | “Non so cosa accadrà in futuro”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, l’idea di Paratici | Grazie ad Emre Can arriva l’erede di Dybala

Calciomercato Inter, muscoli per Conte | Arriva a zero da Guardiola!

S.I.