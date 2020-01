Calciomercato Inter, fumata bianca | E’ fatta per Eriksen!

Accordo trovato tra Inter e Tottenham per il passaggio di Eriksen in nerazzurro: il danese può essere ufficializzato all’inizio della prossima settimana.

Ora sembra davvero fatta: l’Inter è pronta a mettere a segno il principale colpo di questo mercato invernale della Serie A e certamente uno dei più importanti a livello europeo. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto l’accordo con il Tottenham per il passaggio di Christian Eriksen in nerazzurro. Il classe 1992 è dunque ormai ad un passo dal lasciare Londra per vestire la casacca meneghina.

Calciomercato Inter, Eriksen prossimamente in Italia

L’ufficialità dell’affare che porterà il danese a Milano può arrivare all’inizio della prossima settimana. Il giocatore sarà in Italia nei prossimi giorni per iniziare la nuova avventura che lo porterà in Serie A. Risolti dunque gli ultimi intoppi burocratici con il Tottenham che eviterà di perdere il giocatore a zero e l’Inter che riesce ad assicurarsi uno dei migliori talenti del panorama europeo nel pieno della sua carriera. A fare da chiave per l’operazione potrebbero essere i bonus inseriti nell’affare.

A.G.