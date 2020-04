Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: Marotta guarda in Serie A

Il calciomercato nerazzurro potrebbe vedere un ritorno di fiamma a centrocampo: l’Inter torna a pensare ad un vecchio obiettivo

Si prospetta una sessione estiva di calciomercato da assoluta prima della classe per l’Inter di Conte. Il tecnico pugliese ha già tracciato le linee guida per plasmare una rosa, in vista del 2020/21, che possa competere con le big europee. In tal senso, prosegue la caccia al centrocampista da aggiungere alla mediana nerazzurra: ritorno di fiamma per un noto obiettivo di Marotta.

Calciomercato Inter, caccia al centrocampista: rispunta un vecchio obiettivo

Non solo il colpo Eriksen che sin dallo scorso gennaio ha trasformato qualitativamente la mediana nerazzurra. L’Inter torna a pensare ad innesti che possano ampliare la scelta di Conte durante la prossima stagione. Ecco quindi riprendere quota la pista che porta a Rodrigo de Paul. L’argentino, corteggiatissimo anche dalla Fiorentina, è rimasto a Udine con la promessa di partire in caso di offerta di una Big. In tal senso, il piano di Marotta potrebbe portare ad un assalto decisivo tra poco più di due mesi.

La dirigenza del club meneghino infatti sembra voler fare sul serio per il 25enne di Sarandi che ha collezionato 25 presenze stagionali con 5 reti e 3 assist vincenti all’attivo. Nonostante il rinnovo fino al 2024 arrivato lo scorso ottobre, de Paul può quindi essere la pedina giusta per lo scacchiere progettato da Conte per dare l’assalto allo Scudetto.

La duttilità e la qualità dell’ex Racing farebbero quindi comodo alla rosa interista, con i nerazzurri da tempo sulle tracce anche di Musso per il post Handanovic. Un asse, quello Udine-Milano, che potrebbe dunque infiammarsi già nelle prossime settimane: de Paul è ancora nel mirino dell’Inter.

S.C