Calciomercato Juventus e Inter, nuovo duello in attacco

Juventus e Inter, tra le altre, attendono l’eventuale ripartenza del campionato di Serie A, o il rompete le righe fino alla prossima stagione. Bianconeri e nerazzurri continueranno di sicuro a sfidarsi, in campo e fuori. Se il confronto a distanza non potrà avvenire sul terreno di gioco, sarà così certamente almeno per quanto riguarda il prossimo calciomercato. Paratici e Marotta, ex colleghi, si daranno battaglia su numerosi profili e stando alle informazioni odierne si aggiunge un altro nome alla lista.

Calciomercato Juventus e Inter, duplice assalto a Dembele

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ infatti il nuovo duello potrebbe avvenire con Ousmane Dembele come oggetto del desiderio. Il giovane attaccante francese ha avuto un’esperienza, fin qui, tormentata dagli infortuni al Barcellona, anche con qualche vicenda extra campo che ha fatto discutere. Ma a 22 anni, il suo potenziale rimane intatto e si tratterebbe di un acquisto davvero importante.

Sia la Juventus che l’Inter potrebbero, presto, presentare un’offerta ai catalani per il francese. Il Barcellona continua a credere in lui, ma una cessione non sarebbe da escludere. Le congiunture economiche post coronavirus potrebbero obbligare i blaugrana a venderlo, soprattutto se dovesse avvenire l’acquisto di uno tra Lautaro Martinez e Neymar. La cifra di cui si parla per il cartellino di Dembele è di circa 70 milioni di euro. In chiave Inter, il giocatore potrebbe rientrare nella trattativa per Lautaro. La Juventus però non sta a guardare e due giorni fa avrebbe avuto un vertice a distanza con il Barça, parlando di diversi giocatori.

