La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo: dalla Germania potrebbe esserci un’occasione su un vecchio pallino di Paratici.

Il punto debole della Juventus emerso in questa stagione è stato il centrocampo: è stato il reparto che ha dato maggiori grattacapi a Maurizio Sarri e che sarà oggetto di maggiori attenzioni nel prossimo mercato. Per questo motivo Fabio Paratici sta scandagliando l’Europa in cerca di occasioni sulla mediana: dalla suggestione di un possibile ritorno di Pogba in bianconero al colpo in chiave futuro come Tonali. Intanto, però, dal Bayern Monaco potrebbe esserci un’occasione importante su un giocatore che in passato è stato accostato a più riprese ai bianconeri. Paratici, però, deve fare attenzione alla concorrenza del Napoli.

Calciomercato Juventus, occasione Tolisso in mediana | C’è anche il Napoli

La Juventus vuole iniettare qualità sulla mediana nel prossimo calciomercato e Paratici potrebbe aver trovato l’occasione giusta: secondo quanto rivelato da ‘Footmercato’, Corentin Tolisso è in uscita dal Bayern Monaco ed i bianconeri sono in pole position. I buoni rapporti della Juventus con il club bavarese potrebbero essere la chiave giusta per arrivare al centrocampista francese: Tolisso, infatti, è sbarcato in Baviera nel 2017 dopo che la Juventus ha trovato l’accordo per l’acquisto di Douglas Costa, tirandosi indietro dalla trattativa con il Lione per il centrocampista.

Tolisso non è riuscito ad esprimersi ad alti livello con il Bayern Monaco e da quando è arrivato Flick in panchina i rapporti si sono ulteriormente deteriorati. La cessione in estate sembra essere ormai inevitabile. Sul campione del mondo, però, non ci sarebbe solamente la Juventus: anche il Napoli è molto interessato al francese, che potrebbe prendere il posto di Allan nell’undici di Gattuso. Dall’esterno, invece, c’è da segnalare l’interesse di Atletico Madrid, Arsenal e Manchester United per Tolisso.

La Juventus, dopo tre anni dal mancato acquisto dal Lione, potrebbe finalmente riuscire a mettere le mani su Tolisso: il francese è in uscita dal Bayern e Paratici resta in pressing.

