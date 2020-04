Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile tentativo dei bianconeri per il bomber inglese in forza al Tottenham di José Mourinho

E’ dall’estate scorsa che la Juventus vuole un grande bomber. Il rifiuto di Higuain a tutte le destinazioni, per non parlare del no di Dybala allo United che ha fatto saltare lo scambio con Lukaku poi andato all’Inter, ha costretto i bianconeri a rimandare l’arrivo di un nuovo numero 9 al calciomercato estivo 2020 o comunque al prossimo visto che causa emergenza coronavirus non si conosce ancora la data di inizio.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber: possibile tentativo per Kane. I dettagli

Gabriel Jesus in uscita dal Manchester City e il vecchio pallino Mauro Icardi, che a meno di sorprese farà ritorno all’Inter sono probabilmente al momento le piste più concrete. Occhio, però, al possibile ritorno sul norvegese Haaland, sfuggito a Paratici nella scorsa finestra invernale e a un tentativo serio e autorevole per quello che è senza dubbio uno dei migliori bomber d’Europa: Harry Kane. La maggior parte dei tabloid inglesi lo dà più che propenso a dire addio al Tottenham, che nella prossima stagione rischia di non partecipare alla Champions: se la Premier finisse qui, gli ‘Spurs’ di José Mourinho sarebbero fuori pure dall’Europa League… In caso di ripresa comunque chiamati a recuperare ben 7 punti dal Chelsea quarto in classifica, con tre squadre davanti: Sheffield United, Wolverhmpton e soprattutto Manchester United. Il patron Levy vorrebbe sui 200 milioni di euro, una cifra a dir poco elevata sia in rapporto al valore del giocatore che al pressoché certo ridimensionamento del calcio post crisi sanitaria.

Per Kane, la Juventus potrebbe mettere sul piatto 50-60 milioni di euro cash più due contropartite: Demiral e Douglas Costa. Il difensore turco è già nel mirino del Tottenham e ha una valutazione di 40 milioni, così come il brasiliano.

R.A.