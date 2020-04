Il Milan pensa ai prossimi movimenti in entrata in vista del calciomercato estivo: rispunta un vecchio obiettivo estero a centrocampo

Un momento delicato dal quale risollevarsi sin da subito. Il Milan guarda al futuro con ottimismo e, anche in ottica calciomercato, la dirigenza non smette di pensare ai possibili rinforzi per la prossima estate. Una rivoluzione, l’ennesima, sembra vicina alla squadra di Pioli che naviga(va) a vista in attesa di conoscere il suo destino sulla panchina del ‘Diavolo’. In entrata, dunque, sembra pronta a tornare di moda una vecchia idea del club di Elliott per rinforzare la mediana rossonera: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, futuro Modric | Arriva la decisione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in Serie A | Sgambetto alla Juve!

Calciomercato Milan, colpo low cost: occhi in Bundesliga

Un sondaggio negli scorsi mesi che non ha sortito l’effetto sperato. Adesso il Milan torna a pensarci per l’estate 2020, quando il suo contratto arriverà ad un anno dalla scadenza. Il ‘Diavolo’ ripensa a Kevin Kampl, ex Leverkusen e polivalente centrocampista del Lipsia. Il 29enne nato in Germania ma di origini slovene rappresenterebbe la pedina ideale da piazzare accanto a Kessie e Bennacer il prossimo anno. Kampl nasce centrocampista centrale ma la sua grande duttilità lo ha portato ad avere spazio anche ai lati, con ottimi risultati.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, nuovo allenatore: cambia tutto!

In questa stagione, però, il classe 1990 ha faticato a trovare spazio con il Lipsia (6 presenze e 327′ all’attivo) che lo strappò al Bayer Leverkusen tre anni fa per ben 20 milioni di euro. Il Milan dunque potrebbe tornare all’assalto dopo averci già pensato lo scorso novembre.

Per tutte le ultime notizie sul Milan CLICCA QUI!

Milan, pista Kampl: anche la Lazio alla finestra

Uno scenario fino a qualche mese fa inatteso e che adesso potrebbe tramutarsi in realtà. Milan e Lazio sono pronte a darsi battaglia per Kevin Kampl che in questa stagione, anche a causa di un infortunio alla caviglia, ha trovato poco spazio. Il centrocampista 29 anni è in scadenza tra poco più di un anno e potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Un affare, vista la grande duttilità dello sloveno, che ingolosisce anche il club di Lotito a caccia di talenti low cost da valorizzare sotto la guida di mister Inzaghi. Il Milan è dunque avvisato: per Kampl, stavolta, ci sarà da sudare.

LEGGI ANCHE >>>AIC, duro attacco: “Serie A, proposta vergognosa e irricevibile!”

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus – Sky, in arrivo lo sconto per gli abbonati Calcio e Sport

S.C