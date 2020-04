Semedo potrebbe entrare nell’operazione Lautaro Martinez con il Barcellona nel prossimo calciomercato estivo. In nerazzurro Conte gli garantirebbe un posto da titolare

La corte del Barcellona per Lautaro Martinez si fa sempre più asfissiante. E’ il ‘Toro’ l’attaccante prediletto dalla dirigenza blaugrana per svecchiare il reparto offensivo e porre le basi per il post Suarez, con l’ex Racing che ha nel connazionale Messi uno sponsor d’eccezione. L’Inter ha rimandato al termine della stagione le contrattazioni per il rinnovo con relativo aumento d’ingaggio dell’argentino, preferendo incassare l’intera clausola rescissoria da 111 milioni di euro in caso di divorzio in estate.

Tuttavia le tristi vicende del coronavirus potrebbero indurre il club di Suning ad accettare l’inserimento di alcune contropartite nell’operazione e tra queste uno dei nomi al vaglio dell’Ad Marotta è sicuramente quello di Nelson Semedo. Il terzino portoghese non è tra gli incedibili nel progetto del Barça e sarebbe una pedina gradita ad Antonio Conte nello scacchiere nerazzurro. Il cartellino dell’ex Benfica potrebbe essere valutato intorno ai 30 milioni di euro, con il laterale legato attualmente da un contratto in scadenza nel 2022 con il sodalizio catalano.

Calciomercato Inter, sorpasso sulla Juventus per Semedo

Semedo rappresenterebbe un’alternativa di livello a destra per Conte, sia per il classico 3-5-2 che in caso di passaggio alla difesa a quattro dell’allenatore salentino. Un profilo di spessore anche per caratura internazionale, vista l’esperienza maturata pure con la maglia della nazionale per il giocatore classe ’93. Semedo oltre all’Inter avrebbe attirato anche l’attenzione della Juventus, che in estate sarebbe intenzionata ad effettuare un corposo restyling sulle corsie difensive.

Con Jorge Mendes, l’agente del terzino, il rapporto è solido, con lo stesso Semedo che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare al fianco del connazionale Cristiano Ronaldo. A Torino però Semedo non avrebbe la certezza del posto vista la concorrenza di Cuadrado e Danilo, mentre Conte a Milano gli garantirebbe un posto da titolare sulla corsia di competenza, considerando un Candreva che va per i 34 anni e le incertezze sul riscatto di Moses. Mendes per una volta alleato dell’Inter a spese della Juve…

G.M.