Bundesliga, partite a porte chiuse fino al 2021 | C’è l’annuncio

In Germania il calcio è pronto ad affrontare il ‘Coronavirus’: i club si stanno già allenando e la Bundesliga potrebbe ripartire ai primi di maggio.

La situazione di stallo totale creata dal ‘Coronavirus’ sul calcio europeo potrebbe ricevere un primo significativo scossone. In Germania, infatti, si sta lavorando ad un piano per tornare a giocare già dai primi di maggio: le squadre della Bundesliga si stanno allenando regolarmente, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza atte a prevenire il virus. L’amministratore delegato della ‘DFL’ ha un piano per far si che il campionato tedesco possa riprendere al più presto ed in totale sicurezza.

Coronavirus, Bundesliga pronta a ripartire | Ipotesi porte chiuse fino al 2021

La Bundesliga non teme il ‘Coronavirus’. Ad annunciare le intenzioni della massima serie tedesca è l’amministratore delegato della ‘DFL’, l’organo che regola la ‘Bundes’. Christian Seifert ha dichiarato al ‘New York Times’ che l’obiettivo è di terminare regolarmente il campionato entro la fine di giugno. Gli stadi non potranno essere riempiti dai tifosi, che però avrebbero la possibilità di seguire le gesta dei propri beniamini da casa. L’ipotesi di giocare a porte chiuse, ha ammesso Seifert, potrebbe essere prolungata fino alla fine del 2020.

L’obiettivo numero uno da parte della ‘DFL’ è quello di tornare in campo al più presto. Christian Seifert ha dichiarato: “Siamo parte della cultura del paese e la gente desidera tornare alla normalità, per questo la Bundesliga dovrebbe tornare a giocare. Noi dobbiamo adempiere ai doveri del nostro ruolo e ciò significa sostenere il Governo e ragionare su quando saremo in grado di tornare a giocare di nuovo”.

Il piano della Bundesliga è chiaro: tornare a giocare a porte chiuse ai primi di maggio e portare regolarmente a termine il campionato.

