Nuovo test per i giocatori della Juventus contagiati dal coronavirus. Due calciatori sono stati trovati ancora positivi

Era l’11 marzo quando Daniele Rugani divenne il primo calciatore di Serie A e di Champions League a essere trovato positivo al coronavirus. Da quel momento sono aumentati i controlli nel mondo del calcio e sono stati trovati tanti altri atleti e dirigenti dei campionati italiani e non.

Anche la Juventus non si è fermata solo a lui, ma sono stati contagiati anche Blaise Matuidi e Paulo Dybala, visto che nelle ore precedenti si erano allenati con Rugani e solo tre giorni prima, ovvero l’8 marzo, si erano visti all’Allianz Stadium per la gara di campionato contro l’Inter.

Juventus, Matuidi e Rugani ancora positivi al tampone. Attesa per Dybala

I calciatori bianconeri che sono stati trovati positivi sono in quarantena e a riposo da ormai diverse settimane. Daniele Rugani ha avuto una leggera febbre iniziale ma non presenta sintomi, mentre Blaise Matuidi è del tutto asintomatico. Paulo Dybala, invece, è quello che ha avuto la forma peggiore tanto da avere febbre, stanchezza e fiato corto che non gli ha permesso di continuare gli allenamenti.

In queste ore sono stati fatti nuovi tamponi di controllo a Rugani e Matuidi ed entrambi sono risultati ancora positivi. Per quanto riguarda Dybala c’è ancora attesa per conoscere l’esito del nuovo tampone, i risultati si avranno a breve anche se l’argentino è stato l’ultimo dei tre ad essere contagiato.

Dopo quasi un mese, dunque, il coronavirus non ha ancora abbandonati gli atleti della Juventus che continueranno la loro quarantena in attesa di notizie migliori.

