Dall’Arsenal alla Juventus: effetto domino a centrocampo

La Juventus potrebbe pescare dall’Arsenal il suo tanto agognato rinforzo a centrocampo. Un effetto domino con la squadra di Arteta

Gli obiettivi di mercato tra i londinesi e i bianconeri coincidono e proprio una mossa dei Gunners potrebbe favorire l’arrivo di una pedina importante a Torino. Allegri aspetta fiducioso.

Il rendimento in campionato della Juventus è davvero incoraggiante in queste prime 12 giornate. Allegri è stato bravissimo a sfruttare il mancato impegno europeo per presentarsi sempre al meglio nelle sfide di Serie A. Il tecnico livornese non sta sprecando nulla e fa di necessità virtù con i giocatori a disposizione. Di certo la rosa non è lunghissima nei nomi come negli anni passati, ma almeno l’11 titolare sembra girare bene.

Il centrocampo è il reparto maggiormente in sofferenza, considerando la doppia squalifica di Pogba e Fagioli che ha compromesso i piani dell’estate. Allegri si ritrova senza alternative credibili ai soliti quattro profili: Locatelli, Rabiot, McKennie e Miretti. L’americano è stato spostato spesso sulla destra per coprire l’assenza di Weah e questo impone a Giuntoli di intervenire sul mercato. Serve un profilo forte ed esperto che possa entrare subito in pianta stabile nel gruppo sin da gennaio. L’ex ds del Napoli sembra aver individuato proprio il nome giusto.

Juventus, occhi su Thomas Partey: l’Arsenal può farlo partire se prende Kalvin Phillips

Che Thomas Partey piaccia alla Juve non è una novità. Il centrocampista ghanese era nel mirino dei bianconeri sin dai tempi dell’Atletico Madrid, quando poi scelse di trasferirsi all’Arsenal. Il suo rendimento all’Ethiad Stadium è stato buono ma non straordinario, soprattutto a causa di alcuni infortuni che ne hanno minato la continuità. Anche in questo momento è indisponibile e proprio per questo Arteta ha chiesto alla sua dirigenza di trovargli un sostituto.

L’idea dell’Arsenal è quella di andare su Kalvin Phillips dal Manchester City, altro profilo accostato alla Juve e scaricato da Guardiola. Qualora l’ex mediano del Leeds sbarcasse a Londra, le porte di Thomas alla Juve si aprirebbero immediatamente. Per Allegri sarebbe un’ottima soluzione anche se potrebbe perderlo inizialmente per la Coppa d’Africa. Proprio per questo il suo nome sarebbe accompagnato da un altro profilo, magari più giovane e promettente (vedi Thuram del Nizza, fratello di Marcus dell’Inter).

