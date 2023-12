Scambio accettato: addio Roma

Uno scambio di mercato che potrebbe diventare concreto a gennaio, ma che non farebbe di certo troppo felici i tifosi della Roma

Durante la sessione estiva di calciomercato 2023, la Roma ha cercato con insistenza un centravanti. Una richiesta esplicita di José Mourinho, dettata anche dall’infortunio di Tammy Abraham, costretto ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Mou ha aspettato mesi prima di avere una risposta. Ovvero l’ingaggio, con la formula del prestito secco, di Romelu Lukaku come nuovo innesto della rosa. Un super colpo apprezzato dalla piazza romanista, sia per il nome altisonante, sia per i numeri importanti che si porta con sé.

Prima di arrivare a Lukaku, la Roma è stata molto vicina ad un centravanti, in realtà molto diverso dal belga. In agosto i giallorossi avevano scelto di puntare forte su Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos considerato tra i migliori prospetti del calcio brasiliano. Tutto fatto per il suo arrivo, grazie ad un’offerta d 18 milioni di euro. Ma un dietrofront last-minute dei brasiliani ha fatto saltare il banco, rimandando tutto al 2024.

Marcos Leonardo, Roma più lontana: ora gli inglesi propongono lo scambio vincente

La Roma però, ad oggi, non sembra così vicina all’approdo di Marcos Leonardo. Un acquisto che sembrava solo posticipato per volontà del Santos. Ma che per due motivi specifici potrebbe saltare definitivamente.

In primo luogo i giallorossi hanno già rimpolpato l’attacco, visto che sono arrivati Lukaku ed Azmoun a fine agosto e Abraham rientrerà in squadra verso inizio nuovo anno. Inoltre il Santos ha ricevuto altre proposte allettanti e non dà più l’esclusiva dell’affare a Tiago Pinto.

In particolare, la notizia che arriva dal Brasile è esplicativa. Uno dei club inglesi interessati a Marcos Leonardo si è fatto sotto con una formula particolare: uno scambio tra talenti che porterebbe il centravanti 20enne in Inghilterra e un altro gioiello sudamericano nuovamente in Brasile.

Il Nottingham Forest infatti fa sul serio: vuole Marcos Leonardo e avrebbe messo sul piatto il cartellino del fantasista Gustavo Scarpa, brasiliano che piace molto al Santos ma oggi è in prestito all’Olympiacos. L’intento è quello di mettere sul piatto soldi più il cartellino di Scarpa ed anticipare così la concorrenza di Roma o altri club nei prossimi mesi.

Marcos Leonardo sceglierebbe così l’ipotesi Premier, anche se il suo iniziale intento era quello di sbarcare in Serie A sotto la corte di Mourinho. Ipotesi non ancora decaduta, ma ormai molto difficile.