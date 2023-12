Maldini vola in Premier: accordo con la big a un passo

L’ex direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini potrebbe sbarcare in Premier League: ecco con chi potrebbe trovare un’intesa

Le scorie derivanti dal suo addio improvviso al Milan non sono state ancora del tutto digerite, ma prima o poi si dovrà svoltare pagina e pensare al futuro. Un futuro che potrebbe parlare inglese per l’ex leggenda del Milan, Paolo Maldini, fino a pochi mesi fa direttore dell’area tecnica rossonera.

I malintesi con Gerry Cardinale e le critiche ricevute per aver speso molto e male durante il calciomercato estivo di un anno fa hanno impedito a Maldini di proseguire la sua esperienza nella cabina di regia del Diavolo. Ma l’ex capitano e recordman rossonero non si è dato per vinto: dopo aver ricevuto una offerta dall’Al Ittihad di Karim Benzema e N’Golo Kantè, l’ex difensore ora sta valutando una grande offerta proveniente dalla Premier League.

Oltre a Maldini, anche il suo ex collega in rossonero Frederic Massara, altro grande artefice dello Scudetto del Milan, potrebbe seguirlo in questa nuova esperienza.

Manchester United, richiesti Maldini e Massara: la situazione

I media inglesi non fanno altro che parlare di rivoluzione in casa Manchester United: in effetti, ciò che sta accadendo in seno alla società possiede i tratti di un grande cambiamento. Se infatti Sir Jim Ratcliffe, secondo uomo più ricco d’Inghilterra e numero uno dell’azienda chimica Ineos, dovesse riuscire a prendersi il 25% delle quote in mano a Joel e Avram Glazer, con molta probabilità all’interno del Manchester United avverranno cambiamenti degni di nota e destinati a far parlare di sé.

Cambiamenti non tanto riferiti alla guida tecnica – Erik Ten Hag, al netto del periodo, gode di grande fiducia – quanto all’aspetto manageriale. E sia Maldini che Massara potrebbero rientrare in questa importante rivoluzione invernale.

Stando ai rumors rilanciati dal quotidiano britannico The Telegraph, i due ex rossoneri sarebbero in cima alle preferenze di Ratcliffe. In particolare, Maldini sarebbe destinato a diventare il nuovo direttore sportivo del club e quindi lavorerebbe a stretto contatto con Ten Hag durante le finestre di mercato.

Ratcliffe avrebbe in mente altri nomi nel caso in cui dovesse ricevere un doppio rifiuto da parte dei due dirigenti italiani. Sul taccuino del miliardario sono presenti i nomi di Andrea Barta (direttore sportivo dell’Atletico Madrid) e Lee Congerton (Head of Senior Recruitment dell’Atalanta).