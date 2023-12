Addio vicino alla Juve: 50 milioni sul tavolo

Giungono novità rilevanti sul calciomercato della Juventus: mega offerta per gennaio, l’addio adesso è più probabile

Vincere aiuta a vincere ed è chiaro che in casa Juventus la speranza è che la squadra allenata da Massimiliano Allegri possa proseguire su questa strada. La strada del successo, del ritorno ai fasti di un tempo.

Perché pare chiaro come la proprietà bianconera abbia intenzione di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano, già quest’anno. E di quello europeo in una manciata di stagioni, costruendo un ciclo vincente che da ormai troppo tempo manca in quel di Torino. Le sei vittorie nelle ultime sette uscite in Serie A sono quindi un ottimo inizio, con la possibilità più concreta che mai che il gruppo allenato da Allegri possa effettivamente rivelarsi all’altezza della corsa Scudetto.

Davanti c’è solo l’Inter che, tra l’altro, tra pochi giorni sarà la prossima avversaria della ‘Vecchia Signora’ per un Derby d’Italia già abbondantemente infuocato. In vista del futuro prossimo, però, l’attenzione è pronta ad essere spostata verso un altro caldissimo tema: il calciomercato. La sessione di gennaio rischia di regalare non poche sorprese al popolo bianconero che, in particolar modo, si aspettano un intervento massiccio a centrocampo.

Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli rischiano di mettere in grossissima difficoltà l’allenatore toscano, con Cristiano Giuntoli che farà di tutto per incorporare 1-2 colpi di grande livello. Ma intanto, proprio per gennaio, pare sempre più probabile un rumorosissimo addio alla Juve.

50 milioni per la firma: bye bye Juve

Al di là della situazione contrattuale di Federico Chiesa, lontano dal rinnovo ed in scadenza tra un anno e mezzo, il vero nodo da sciogliere ha solo un nome ed un cognome: Dusan Vlahovic. La punta serba, arrivata dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per oltre 80 milioni di euro, è nel mirino di un top club spagnolo.

Giungono conferme sul fatto che l’Atletico Madrid sia estremamente interessato alla posizione del 23enne di Belgrado che piace moltissimo a Diego Simeone. Il feeling tra Vlahovic e Allegri non è mai sbocciato del tutto: in nome, anche, del bilancio una partenza nel mese di gennaio è tutto fuorché impossibile. L’Atletico avrebbe già in mente una proposta ricchissima al calciatore: un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti, 50 milioni complessivi.

Rimarrà, ovviamente, da cercare l’intesa con la dirigenza juventina e non sarà affatto semplice. Sia perché a stagione in corso – anche se da Torino l’apertura alla cessione immediata pare sia già arrivata – sia perché il cartellino di Vlahovic viene valutato tanto, tantissimo: non meno di 70 milioni di euro. Staremo a vedere, tra qualche settimana, come andrà a finire.