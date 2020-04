Calciomercato Inter, intrigo Musso | Il messaggio dell’argentino

Tra i candidati in lizza per l’eredità di Samir Handanovic all’Inter c’è Juan Musso, portiere dell’Udinese. L’argentino ha lanciato un messaggio.

Nonostante l’età che avanza Samir Handanovic continua ad essere un pezzo pregiato per l’Inter di Antonio Conte. L’estremo difensore sloveno, prima della pausa forzata, stava infatti disputando l’ennesima stagione da leader della difesa nerazzurra offrendo sicurezza ed esperienza al reparto arretrato. Un capitano silenzioso fondamentale per gli equilibri dentro e fuori dal campo della compagine milanese che però inizia a pensare anche al futuro. A luglio lo sloveno festeggerà infatti 36 anni, a testimonianza di una carta d’identità non più verdissima. Tra i candidati alla successione di Handanovic c’è dunque Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Inter, tutti pazzi per Lautaro | Nuovo club dalla Premier

Calciomercato Inter, Musso post Handanovic: parla l’argentino

Milan e soprattutto Inter hanno dunque messo nel mirino Juan Musso, portiere classe ’94 dell’Udinese, autore di grandi stagioni con la maglia dei friulani. L’estremo difensore argentino ai microfoni di ‘RacingManiacos’ ha parlato delle voci di mercato che lo accostano ai colori nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | Moratti esce allo scoperto

Musso ha risposto sull’interesse dell’Inter: “Ho letto diverse cose in merito, ma non ne so nulla. Sono tranquillo perché ancora non si sa quando riprenderà il campionato. L’interesse mi fa piacere ma per ora non so nulla. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante sia per me che per il club, ci penseremo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte lo ha convinto | Colpo a centrocampo!

Calciomercato Inter e Milan, futuro Modric | Arriva la decisione