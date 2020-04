Coronavirus, clamoroso Serie A | Dodici giornate in una sola città

La Serie A potrebbe presto riaprire i battenti con i club che andrebbero a chiudere la stagione 2019/20: spunta uno scenario estremo

Non è un momento semplice per tutti, in linea generale. Le difficoltà economiche e non a causa del Covid-19 si ripercuotono anche sul mondo del calcio che in questi giorni sta decidendo il da farsi in vista di un sempre più plausibile ritorno in campo con l’avvicinarsi dell’estate. Ecco dunque profilarsi un’eventualità a dir poco estrema ma che permetterebbe la chiusura della stagione.

Serie A, scenario estremo per il ritorno in campo

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, starebbe avanzando un’ipotesi clamorosa per quanto riguarda la ripresa dei campionati. Se da un lato impazza la lotta interna tra Aic e Lega per il taglio degli stipendi dei calciatori (da 2 a 4 mesi), dall’altro spunta una soluzione che permetterebbe di chiudere la stagione.

Si tratterebbero di un ritiro-clausura a Roma per tutti i calciatori dei vari club, per circa 45 giorni. Con misure sanitarie e di sicurezza eccezionali, la possibilità di utilizzare dunque gli impianti presenti nella Capitale. Potrebbe esserci l’assenza del Var, porte chiuse e giornalisti esclusi dall’ingresso, con mascherine per tutti gli addetti ai lavori esclusi, appunto, i calciatori che scenderanno in campo.

Il timore rimarrebbe quello dell’accavallarsi della stagione attuale con la prossima, con l’Europeo già spostato al 2021 che complicherebbe il piano degli slittamenti in Serie A. Un caos che potrebbe dunque trovare una drastica soluzione che porterebbe al ritiro per due mesi, anche per gli arbitri, a Tivoli o a Roma.

