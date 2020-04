Iniziativa interessante quella portata avanti da Sky che viene incontro alle esigenze dei suoi abbonati in un momento tanto delicato a causa del Coronavirus

In un momento tanto complicato, arriva una buona notizia per gli appassionati di sport e calcio. L’emittente satellitare Sky ha infatti deciso di venire incontro alle esigenze dei suoi abbonati e di farlo con una curiosa quanto inattesa iniziativa. Arriva infatti la promozione che permetterà a tutti gli abbonati ai pacchetti Calcio e Sport di usufruire di un consistente sconto sulla propria fattura mensile. Sky infatti, vista la totale assenza di eventi live da offrire ai propri utenti a causa del Coronavirus, viene incontro agli italiani con un’offerta inattesa. Fino al 31/05/2020 infatti sarà possibile ottenere una decurtazione dei costi mensili fino a 15/20 euro.

Sky, sconto per gli abbonati Calcio e Sport: ecco come richiederlo

Secondo quanto riferito da Sky sarà possibile ottenere uno sconto fino a 20 euro al mese, per i possessori dei pacchetti Sport e Calcio. Nel caso si possieda invece uno solo dei due pacchetti, lo sconto mensile ammonterà a 7,60 euro. Per richiedere lo sconto ed aderire all’iniziativa offerta dal colosso satellitare, bisognerà effettuare a questo link il login con le proprie credenziali sul sito di Sky. Successivamente, sarà necessario andare nella sezione ‘Promozioni’ , cliccare su ‘Sconto Coronavirus’ e infine andare su ‘Applica lo sconto’. In questo modo la procedura andrà a buon fine, per la gioia degli abbonati Sky.

