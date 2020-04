Calciomercato Juventus, assalto a Gabriel Jesus | Scambio clamoroso

La Juventus avrebbe come obiettivo quello di rinforzare il reparto offensivo di Sarri: Gabriel Jesus nel mirino, ecco lo scambio clamoroso con il City

Il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione non si ferma nemmeno con l’emergenza Coronavirus. Il club bianconero starebbe così pensando ad innesti di valore in attacco e avrebbe messo nel mirino così l’attaccante brasiliano del Manchester City, Gabriel Jesus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa su Sarri | Le ultime

Calciomercato Juventus, Douglas Costa la chiave per Gabriel Jesus

E così come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.com” la Juventus potrebbe inserire nella trattativa il suo connazionale come contropartita, Douglas Costa, che ha vissuto una stagione tra alti e bassi a causa dei numerosi infortuni rimediati finora. Attualmente si trova in Brasile in quarantena in attesa della chiamata della società per fare ritorno a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus | Var e arbitri, Nicchi allo scoperto: “Ecco quali sono i problemi”

Come svelato da Mundo Deportivo Douglas Costa sarebbe una scelta di Pep Guardiola visto che i due hanno già lavorato insieme ai tempi del Bayern Monaco. Proprio in questo modo lo stesso funambolico esterno offensivo bianconero aveva esaltato il manager catalano ai microfoni di Dazn: “Guardiola è stata la persona che nella mia crescita ha fatto la differenza”. La sua valutazione potrebbe essere così inserita per l’operazione Gabriel Jesus, sempre più ai margini del futuro progetto tecnico dell’ex Barcellona.

Ancora lavori in corso per la Juventus che potrebbe mettere a segno un altro colpo favoloso in vista della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato PSG, Tuchel verso l’addio | Rispunta una pista italiana

Calciomercato Inter e Milan, futuro Modric | Arriva la decisione