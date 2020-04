Calciomercato Inter, Conte lo ha convinto | Colpo a centrocampo!

Dalla Spagna, l’Inter in pole position per Tonali. Il futuro del centrocampista sempre più a tinte nerazzurre: ha già parlato con Conte.

Già la scorsa stagione, in Serie B, era riuscito ad attirare l’interesse dei principali club italiani ed europei. Dalla Juventus all’Inter, passando per Milan e Fiorentina. Ora, alla prima esperienza in massima serie, il futuro di Sandro Tonali sembra sempre più lontano da Brescia.

Calciomercato Inter, Conte vuole Tonali

Nonostante il Brescia sia in piena lotta per non retrocedere, la prima stagione in Serie A di Sandro Tonali può dirsi certamente positiva. Il centrocampista è tra i migliori della rosa del club lombardo e l’interesse nei suoi confronti si è tutt’altro che sopito. Anche i migliori club esteri hanno infatti messo gli occhi addosso al classe 2000: Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Borussia Dortmund oltre a Real Madrid e Barcellona solo per citarne alcuni.

Ma stando a quanto riferito da ‘Don Balon’, il futuro di Tonali potrebbe essere a tinte nerazzurre. Sarebbe infatti l’Inter in pole position nella corsa al talentuoso centrocampista, il cui cartellino potrebbe costare 25 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra avrebbe già intavolato i primi contatti con Tonali, che preferirebbe restare in Italia. Addirittura Conte avrebbe personalmente parlato con il centrocampista lombardo, cercando di convincerlo a sposare il progetto nerazzurro.

Un colpo quindi che sembra essere in dirittura d’arrivo, con Tonali che potrebbe essere il primo acquisto della prossima stagione dell’Inter.

