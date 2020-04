Calciomercato Inter e Milan, futuro Modric | Arriva la decisione

Negli ultimi mesi il futuro di Luka Modric è sempre stato oggetto di discussione. Il centrocampista croato avrebbe già preso una decisione: ecco la scelta

A causa dell’emergenza Coronavirus sarà tutto un po’ più difficile rispetto al passato, anche per quanto riguarda il calciomercato. Inter e Milan sarebbero da tempo sulle tracce del centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Prima i nerazzurri, poi Boban nella scorsa estate: i due club milanesi ci hanno provato in tutti i modi per convincere il “blancos” attualmente in scadenza di contratto nel giugno 2021.

Calciomercato Inter e Milan, Modric resta ancora al Real

Come svelato in esclusiva da Calciomercato.it Modric avrebbe già preso una sua decisione per il futuro, ossia quella di restare ancora per una stagione con il Real Madrid. Nella capitale spagnola il croato si trova a meraviglia con un rapporto fantastico con i tifosi.

Lui resterebbe così per un altro anno ancora con la maglia dei “blancos”, ma tutto ovviamente dipenderà dai progetti futuri del presidente Perez, alle prese con la crisi economici a causa dell’emergenza Coronavirus. L’Inter e il Milan ci proveranno ancora, non è detta l’ultima parola.

Luka Modric sarà ancora un giocatore del Real Madrid a meno di clamorosi colpi di scena.

